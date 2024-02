Turris, arrivano anche le ufficialità per Siega, Ricci e Casarini

Tris di ufficialità in casa Turris con i corallini che accolgono in squadra Nicholas Siega, Luca Ricci e Federico Casarini. I tre arrivano dal Sudtirol, Recanatese ed Avellino e sono pronto a dare una mano alla squadra di mister Menichini per la salvezza diretta. Almeno da quanto appreso per ora, solamente l’ex Avellino riuscirà a raggiungere il resto del gruppo in quel di Picerno in vista della partita di domani sera alle ore 20:45. Per consultare l’ultimo giorno di mercato corallino minuto per minuto clicca (QUI).

I comunicati ufficiali della Turris su Siega, Ricci e Casarini

Il comunicato su Nicholas Siega: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Nicholas Siega a titolo definitivo dal Sudtirol. Il calciatore ha firmato un biennale”.

Il comunicato su Luca Ricci: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Luca Ricci a titolo definitivo dalla Recanatese. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva”. In questa trattativa c’è stato anche il conseguente addio di Francesco Rizzo che ha fatto il percorso inverso accasandosi alla Recanatese. Questo il comunicato: “La S.S. Turris Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Francesco Rizzo alla Recanatese. La società ringrazia Francesco per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione”.

Il comunicato su Federico Casarini: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Federico Casarini a titolo definitivo dall’U.S. Avellino 1912. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale”.