Le probabili formazioni di Picerno-Turris: dubbi in difesa per Menichini

Stasera alle ore 20:45 la Turris torna finalmente in campo dopo una delle settimane più lunghe della sua storia tra mercato e la situazione societaria con il passaggio di proprietà poi non effettuato. Partita complicatissima per gli uomini di Menichini che affronteranno il Picerno di Emilio Longo che vogliono continuare a macinare punti per alimentare il sogno play-off e promozione diretta. I corallini invece sono chiamati alla vittoria per rispondere sul campo alla difficile settimana e rilanciarsi in una classifica molto complessa.

Le probabili formazioni di Picerno-Turris

Menichini conferma il 4-3-3 come modulo con Marcone in porta, in difesa i primi dubbi, Esempio confermato sulla fascia destra mentre al centro Cocetta, Serpe e Maestrelli si giocano due maglie, mentre a sinistra confermato Contessa ai danni di Nicolao. A centrocampo confermato il trio Franco–Scaccabarozzi–Pugliese con Casarini pronto ad entrare a partita in corso. In avanti Nocerino a sinistra con De Felice al centro in vantaggio su Jallow e Maniero. A destra confermato Luca Giannone.

TURRIS (4-3-3): Marcone, Esempio, Cocetta, Maestrelli, Contessa; Franco, Pugliese, Scaccabarozzi; Giannone, De Felice, Nocerino.

Dall’altra parte Longo ritrova la sua ex Turris con il suo classico 4-2-3-1. Ci sono pochi dubbi sugli uomini che scenderanno in campo, in mediana torna il duo Gallo-Di Ciancio. In avanti con Ceccarelli, Maiorino ed Esposito alle spalle di Murano. Per gli uomini di casa la vittoria è fondamentale in chiave classifica, nonostante qualche passo pareggio di troppo nelle ultime uscite il Picerno si trova ancora a -2 dal secondo posto e -9 dalla capolista in fuga Juve Stabia. Ricordiamo che la partita sarà aperta solo ai tifosi di casa per colpa del divieto imposto agli ospiti nei giorni scorsi, il secondo dopo il turno a porte chiuse contro il Potenza.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Albertini, Gilli, Allegretto, Novella; Gallo, De Ciancio; Ceccarelli, Maiorino, E. Esposito; Murano.