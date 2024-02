Turris, con Franco out il dubbio è tra Casarini e la conferma del 4-2-3-1

Casarini scalda i motori per la sfida contro il Foggia, dubbi in mediana vivi per la Turris

Si avvicina per la Turris lo scontro diretto contro il Foggia. La partita stabilita a porte chiuse in programma domenica pomeriggio alle 18:30 sarà fondamentale per Menichini e il suo gruppo nella difficile e complicata corsa alla salvezza diretta. I corallini non vincono da prima della sosta natalizia e sono ancora nel vivo della corsa grazie anche ai momenti complicati di tutte le altre rose in corsa per la zona tranquilla di classifica. Domenica però i tre punti possono essere decisivi e contro un Foggia in crisi di risultati sarà obbligatorio uscirne con il bottino pieno, visto poi il difficile calendario che avrà la Turris nelle prossime settimane.

Menichini con il dubbio per la sua Turris, Casarini o cambio modulo?

Con la squalifica di Daniele Franco e un 4-2-3-1 che ha convinto a metà nella sfida contro il Picerno, Leonardo Menichini studia bene le mosse per la partita decisiva di domenica pomeriggio. La mediana a 2 composta da Pugliese e Scaccabarozzi non ha giocato male, ma il 4-2-3-1 ha dato pochi spunti positivi e potrebbe essere accantonato per ritornare al 4-3-3 utilizzato nella partita pareggiata contro il Messina.

Motivo per cui Casarini scalda i motori per domenica (tematica che abbiamo affrontato anche nell’ultima puntata di Turris Live). Il calciatore arrivato dall’Avellino nell’ultimo giorno di mercato potrebbe esordire con la maglia corallina dal primo minuto domenica pomeriggio. Il calciatore già a disposizione del tecnico venerdì scorso è ben entrato negli schemi di Menichini nelle varie sedute d’allenamento e potrebbe essere la chiave della partita contro il Foggia. Si attendono ancora le migliori condizioni per Siega, che sta ritrovando il ritmo partita pian piano e potrebbe essere una buona carta da utilizzare a partita in corso.

In caso di conferma e seconda chance per il 4-2-3-1, il dubbio resta vivo, con Casarini che andrebbe in ballottaggio col duo Scaccabarozzi-Pugliese per una maglia da titolare. Naturalmente saranno decisivi i prossimi giorni dove si faranno tutte le prove del caso, per arrivare nel miglior modo possibile alla partita di domenica.