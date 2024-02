Nuovo impianto GORI a Montedoro: 6.000 torresi connessi alla rete idrica

Inaugurato il nuovo impianto realizzato da Gori Spa a via Montedoro a Torre del Greco: i lavori consentiranno di approvvigionare circa 6.000 residenti della zona alta della città, fino a ieri costretti a ricorrere ad autobotti o impianti privati.

Nuovo impianto Gori a Montedoro

Una novità epocale per i residenti della zona alta di Torre del Greco che aspettavano da anni questo momento: la realizzazione del nuovo serbatoio e delle opere accessorie, realizzate da Gori, porterà l’acqua corrente in un’ampia e popolata zona della città del corallo dove questo bene primario, fino a ieri, paradossalmente era ancora non semplicissimo da reperire.

Seimila residenti, all’incirca, tra coloro i quali si rifornivano costantemente attraverso autobotti private, serbatoi condominiali e i tantissimi per i quali la pressione idrica rendeva una lotteria anche compiere semplici gesti quotidiani come aprire un rubinetto. È la fine di un incubo, sancita con il taglio del nastro nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2024, da parte del sindaco Luigi Mennella e dei vertici della società che gestisce la risorsa idrica.

Azioni per l’acqua: Gori contro le perdite del prezioso bene

I lavori che hanno interessato per diversi mesi via Montedoro e le zone limitrofe non hanno solamente lo scopo di portare alle famiglie della zona una fornitura idrica costante, ma rientrano nel più globale obiettivo di combattere le perdite idriche per tutelare la risorsa più preziosa che abbiamo, cioè l’acqua. Perdite che, a Torre del Greco, grazie agli interventi Gori, sono state ridotte del 40%, con un risparmio di circa 8 milioni di litri d’acqua.

“Dobbiamo chiedere scusa ai cittadini – spiega Sabino De Blasi, presidente Gori – siamo consapevoli dei tanti disagi anche legati alla viabilità che i lavori hanno causato. Ma è importante capire che questo porterà ad un bene maggiore, come l’intervento che si inaugura oggi”. “Riconosciamo il merito dell’ex assessore Giuseppe Speranza per aver dato l’impulso a questi lavori – ha spiegato il sindaco Luigi Mennella – è un’opera che dona serenità e tranquillità a migliaia di persone”.

Pone l’accento sull’importanza dell’acqua come bene globale, invece, Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano. Sottolinea come Gori abbia anticipato un problema che, anche a causa dei cambiamenti climatici, stia colpendo molte zone d’Italia: “Noi lo abbiamo capito per tempo ed abbiamo fatto un programma imponente di interventi in tutta la Campania. La rete idrica è ormai a fine ciclo vitale e questo porta a guasti continui” ribadendo l’esigenza di innovare l’infrastruttura, come sta avvenendo in questi anni.