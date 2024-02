Fuga di gas a Torre del Greco, morti due anziani: un altro è gravemente ferito

Una fuga di gas sarebbe all’origine dell’esplosione che nella nottata di oggi 8 febbraio ha causato la morte di due anziani a Torre del Greco, in via Volpicelli, ai piedi del Vesuvio: si tratta di Rodolfo Iovine ed Anna Pagano.

Due anziani morti per un’esplosione a Torre del Greco

Il boato nella notte, quando erano passate da poco le 2 di stanotte, 8 febbraio 2024: a causarlo potrebbe essere stata una fuga di gas, probabilmente nella cucina dell’appartamento confinante con quello delle due vittime, stando a quanto riportato dall’Ansa. Poi l’incendio ed il crollo della parete che separava le due unità abitative: ad avere la peggio, Rodolfo Iovine ed Anna Pagano, travolti mentre dormivano nel loro letto.

L’incendio avrebbe causato anche un ferito grave: si tratta della sorella della donna morta che viveva nell’appartamento dal quale si sarebbe scatenata l’esplosione. La donna, soccorsa in tempo dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli in gravi condizioni.

Ferita gravemente una donna, si indaga sulle cause

I pompieri, però, nulla hanno potuto per la coppia di anziani: domato l’incendio, si sono ritrovati davanti i corpi dei due già privi di vita. Sul posto è giunto anche il sindaco Luigi Mennella con la polizia municipale ed il personale dei servizi sociali del comune di Torre del Greco per fornire prima assistenza agli altri abitanti della palazzina.

Due famiglie, infatti, risiedevano al piano terra dell’edificio interessato dallo scoppio e dichiarato inagibile. Gli abitanti sono stati evacuati ed è stato predisposto per loro il soggiorno presso altre strutture. Sulla dinamica esatta dei fatti non vi è comunque al momento certezza: le indagini dei tecnici sono ancora in corso. A finire sotto la lente d’ingrandimento, oltre alla cucina posta nell’appartamento al primo piano, anche un bombolone di gas GPL posto all’esterno dell’edificio: da lì potrebbe essere partite l’esplosione che ha spezzato le vite dei due coniugi.