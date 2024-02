Si chiama “Notte di San Valentino” il nuovo singolo di Iacentino che esce proprio oggi, 14 febbraio, su tutte le piattaforme streaming. Pubblicato anche un videoclip registrato in studio nel quale l’artista torrese dà dimostrazione del proprio polistrumentismo.

“Notte di San Valentino”, il brano di Iacentino è fuori ovunque

È l’ultimo lavoro discografico di Iacentino, polistrumentista, arrangiatore e cantante di Torre del Greco, da anni definito pubblicamente come l’erede vocale di Peppino Di Capri. Si chiama “Notte di San Valentino” e non a caso esce proprio nel giorno della festa degli innamorati.

Un “coraggio discografico” quello dell’artista torrese, assolutamente da sottolineare: in un periodo dell’anno denso di uscite musicali, con il Festival di Sanremo che ancora riempie le pagine di giornali e social, ha scelto di essere presente con un brano romantico, fuori dagli “schemi” sia per la melodia particolarmente curata e profonda, sia per il testo che racconta di una festa degli innamorati vista dall’ottica di chi si trova a passare una parte della propria vita da solo mentre il vortice dei ricordi si fa duro da elaborare mentre il mondo intorno si stringe tra cioccolatini ed abbracci.

Il brano è disponibile su Spotify, Deezer, Amazon Music, sugli store digitali Apple ed Android e nelle stories social di Facebook ed Instagram. Il videoclip è invece pubblicato sul canale YouTube di Iacentino.

L’inedito arrangiato dalla “Virtual Band”

Il testo della canzone è stato scritto da Giuseppe Mennella, collaboratore storico di Iacentino che ha anche curato la regia del videoclip in studio del singolo. Musica ed arrangiamenti sono del polistrumentista torrese: “Si tratta di un brano scritto e musicato diverso tempo fa, insieme con Peppe: sono particolarmente contento di questa collaborazione che non riguarda soltanto l’attività multimediale e comunicativa ma si allarga anche ai concerti e si sugella con questo brano”, spiega Iacentino.

Il brano è stato però di recente ripreso e riarrangiato seguendo la linea che l’artista ha deciso di dare a tutte le sue composizioni, che si tratti di cover, inediti o medley: cioè suonare tutti gli strumenti presenti nel brano, lasciando una “traccia” anche video delle capacità di Iacentino di suonare una miriade di strumenti.

I video vengono poi utilizzati nei live e proiettati alle spalle del polistrumentista che, sul palco, suona il pianoforte e canta: dando vita così ad una vera e propria “virtual band” nel quale lo stesso Iacentino appare mentre suona tutti gli strumenti del brano. Il brano andrà ad arricchire il già importante repertorio dell’artista che ha rielaborato, in questo modo, oltre 100 brani tra inediti, tributi a grandi artisti nazionali, internazionali e tanti successi del suo mentore, Peppino Di Capri, questi ultimi sempre tra i più richiesti.

“Ma, nonostante l’ammirazione che avrò sempre per il maestro Peppino al quale devo tantissimo ed i suoi brani siano dei successi senza tempo, spero di poter far apprezzare al pubblico anche i lavori inediti che ho pubblicato in carriera ed i tanti altri che sicuramente usciranno”, dichiara Iacentino.