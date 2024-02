Scuola Don Bosco-D’Assisi, arriva il Gen. Goretti: racconterà la carriera in aeronautica

Il Generale dell'Aeronautica Luca Goretti per un incontro di orientamento alla Don Bosco-D'Assisi

Il Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sarà alla scuola “Don Bosco-D’Assisi” di Torre del Greco per un incontro di orientamento oggi, 15 febbraio 2024.

Il Generale dell’Aeronautica alla scuola “Don Bosco-D’Assisi”

L’evento d’eccezione all’Istituto Comprensivo “Don Bosco-D’Assisi” vedrà la partecipazione di tutte le scuole del territorio. Un incontro per spronare i giovanissimi alla scelta della vita militare come una missione, una vocazione per il senso di Stato e di giustizia.

Il 15 febbraio alle 10 il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale Luca Goretti, interverrà all’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Francesco D’Assisi”, alla guida della dirigente scolastica Rosanna Ammirati, per un esclusivo incontro con gli studenti teso all’orientamento scolastico ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Organizzatrice e referente dell’evento la docente Cecilia Ciaravolo e fortemente voluto dalla dirigente scolastica.

Uno step fondamentale, successivo al primo incontro tra gli studenti della scuola e il Generale, avvenuto nel maggio scorso al Palazzo dell’Aeronautica a Roma, quando i ragazzi hanno ricevuto importanti indicazioni sulla carriera militare. In quell’occasione gli studenti della “Don Bosco-Francesco D’Assisi” hanno omaggiato il Generale Goretti e la sua signora di due cammei dedicati ai 100 anni dell’Aeronautica, realizzati nel laboratorio di cammei dell’Istituto.

Il programma dell’incontro

Il Generale Goretti, sarà accolto in gran stile nella scuola in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con tanto di scenografia artistica. Il Capo di Stato Maggiore sarà poi accompagnato dalla dirigente scolastica Ammirati, dalla docente Ciaravolo e da altri docenti a visitare la scuola e il prestigioso laboratorio di coralli e cammei.

Quindi la cerimonia nell’aula magna della scuola, dove il Generale spiegherà ai ragazzi, anche attraverso la proiezione di un video, l’importanza di scegliere la carriera militare come una missione cui tener fede per tutta la vita, a servizio dello Stato.

All’evento saranno presenti anche gli studenti delle scuole superiori: liceo classico “De Bottis”, Istituto Nautico e Pantaleo di Torre del Greco, “Tilgher” di Ercolano. Previsto l’intervento anche del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariateresa Sorrentino. Non mancherà la sicuramente suggestiva testimonianza di un ragazzo sul suo percorso nell’Aeronautica Militare: una storia di successo iniziata dal basso e, poi, “volata ad alta quota” con impegno e perseveranza.