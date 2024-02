L’Immacolata chiama a raccolta i portatori: due mesi per il rinnovo dei tesserini

Si riapre il 20 febbraio il periodo per il rinnovo dei tesserini per i portatori del carro dell’Immacolata: occasione anche per chi vorrebbe indossare la veste bianca per la prima volta.

Portatori dell’Immacolata, via al rinnovo dei tesserini

È il segno tangibile che la macchina organizzativa della festa dell’Immacolata di Torre del Greco non si muove tutta in un giorno, anzi, impegna la comunità parrocchiale e non solo lungo tutto l’anno solare. Esempio di dedizione che non si esaurisce con la festa dell’8 dicembre ma fa parte dell’identità cittadina, in particolare degli oltre 600 volontari che si caricano sulle spalle il peso materiale della macchina da festa, il carro trionfale che ogni anno porta in giro per le vie cittadine la statua di Maria Immacolata.

A partire dal 20 febbraio e fino al 30 aprile, infatti, è aperto il periodo per il riordino dei tesserini dei portatori del carro: tutti i martedì, dalle 17.30 alle 19.30, nella chiesa di S.Filippo in via Salvatore Noto sarà possibile rinnovare la propria disponibilità a far parte dei volontari, contraddistinti da una veste bianca e divisi in fasce di diverso colore, che anche l’8 dicembre prossimo rinnoveranno il voto di protezione fatto dai torresi all’Immacolata.

Rinnovo del tesserino o iscrizione: cosa occorre

Gli appuntamenti saranno dedicati a quei portatori che ancora non hanno compilato il modulo di revisione del tesserino: una procedura necessaria per “fare la conta” delle braccia a disposizione della festa. Ciò che occorre sono 2 foto formato tessera ed una copia del documento d’identità.

Nelle stesse date ed orari è possibile anche l’iscrizione per chi non ha mai portato prima l’Immacolata: sono sempre tantissimi i giovani torresi che, spinti da fede e da usanze familiari (molti i casi in cui la veste passa di padre in figlio), si avvicinano anno dopo anno all’esperienza da portatore. Una “famiglia” in aumento, segno di una tradizione che non accenna a perdere vigore nonostante i tempi.