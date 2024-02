Menichini prima di Turris-Potenza: “Maniero non ci sarà. I ragazzi stanno lavorando bene”

Domani la Turris torna in campo e al Liguori (ancora a porte chiuse) arriva il Potenza per una sfida che ha il sapore di scontro diretto nella parte bassa di classifica. Gli uomini di Menichini arrivano da quattro punti nelle ultime due sfide, complice la vittoria contro il Foggia e il pareggio contro la Virtus Francavilla di mercoledì sera. In vista della partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico toscano che ha settato gli obiettivi per domani e per il continuo della stagione, annunciando anche l’assenza di Maniero che è ancora fuori per infortunio.

Le parole di Menichini prima di Turris-Potenza

Le parole del tecnico sulla sfida di domani: “Vedremo una squadra con il solito atteggiamento da quando sono arrivato a Torre del Greco ovvero grande sacrificio, partecipazione e aggressione nella riconquista della palla. Poi, in fase di possesso, dobbiamo cercare di fare gol e vincere la gara. Mi interessa più di tutti l’atteggiamento con il quale si entra in campo, voglio la giusta concentrazione e determinazione. Domani è una gara difficile come lo saranno tutte da qui alla fine. Il Potenza è una squadra di valore che, rosa alla mano, avrebbe meritato un punteggio più alto in classifica. Credo sia una gara complicata, ma ci siamo preparati bene per affrontarla al meglio”.

Sul miglioramento difensivo: “Stiamo lavorando sulle due fasi di gioco ottimizzando al meglio quelle che sono le caratteristiche dei giocatori cercando di creare un gioco che possa esaltare la finalizzazione. È chiaro che ancora sbagliamo l’ultimo passaggio, dobbiamo essere più attenti e determinati. Dobbiamo continuare a concedere poco all’avversario, ma è evidente che per vincere le partite bisogna fare assolutamente gol. C’è da lavorare, sono qui per questo. Dobbiamo sapere che il campionato è difficile e la strada è ancora lunga”.

Domani a 3? E le condizioni di Maniero: “Noi proviamo sempre più cose durante la settimana poi decido il giorno della gara quale strategia o modulo adottare. La squadra ha lavorato sia sulla difesa a tre che a quattro come si è visto da quando sono arrivato. I ragazzi lavorano con grande entusiasmo e partecipazione, questo mi fa contento e pensare positivo. Maniero? Sarà l’unico out per domani”.