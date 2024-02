Gli highlights di Turris-Potenza: l’autogol al 92′ fa esplodere i tifosi

La Turris sbanca il Liguori all’ultimo respiro grazie ad un autogol di Hirstov, che concede i tre punti ai corallini contro il Potenza al termine di una partita dominata dagli uomini di Menichini. Tante occasioni e tanta paura di non riuscire a vincere per la Turris che ha giocato una delle migliori partite della sua stagione. Dopo il rigore fallito da D’Auria le speranze di vittoria sembravano quasi perse del tutto ma i corallini sono riusciti a strappare di rabbia i tre punti e a rilanciarsi in classifica. Nel prossimo turno ci sarà il derby contro la Juve Stabia di lunedì sera alle 20:45 al Menti.

Gli highlights di Turris-Potenza

In una partita dominata dai corallini, nel primo tempo gli squilli sono solo dei padroni di casa, prima con Jallow che conclude alto e poi con Casarini che da buona posizione da fuori area sfiora il palo della porta di Alastra. L’ultimo tentativo della prima frazione è poi di Panelli ma anche lui non trova la porta. Nella ripresa la Turris alza il ritmo e chiude in difesa gli ospiti che non riescono mai ad uscire dalla propria metà campo e a creare pericoli verso la porta di Marcone (mai chiamato in causa nei novanta minuti).

Al 70′ Maestrelli si guadagna un rigore per una trattenuta in area nei suoi confronti, alla battuta si presente D’Auria che però si fa ipnotizzare da Alastra che si devia la conclusione. Partita agli sgoccioli, al 91′ punizione di Giannone, Jallow spizza di testa e Hristov colpisce in modo goffo insaccando il suo portiere e fa esplodere di gioia la panchina corallina che si riversa completamente in campo per festeggiare il gol. Nei secondi finali i corallini tengono alto il pallone senza correre rischi e al 95′ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.