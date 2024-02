Regista torrese sbanca in Germania con 3 film sulla mafia italiana ispirati a storie vere

Maurizio Del Greco, successo in Germania per la sua trilogia sulla mafia italiana

Successo in Germania per Maurizio Del Greco, regista nato a Torre del Greco che ha diretto tre film sul tema della mafia italiana sulle rive del Reno.

La trilogia si intitola “Die mafia in Koln“, che tradotto in italiano significa “La mafia a Colonia“. Si tratta del successo di Maurizio Del Greco, nato a Torre del Greco, ma da tempo residente in Germania, regista e produttore cinematografico. Maurizio si può ormai definire un italo-tedesco: proprio l’incontro con altri connazionali italiani che hanno deciso di vivere nella terra della birra per eccellenza ha segnato l’inizio di un progetto cinematografico sfociato poi in una trilogia di successo.

Dal 2009 al 2022 ha infatti prodotto e diretto i tre film intitolati in italiano “Incontro 1”, “Incontro 2” ed “Incontro 3”: si tratta di pellicole ispirate a storie realmente accadute a Colonia, avente al centro – purtroppo – la mafia italiana.

“La mafia a Colonia”: di cosa parla la trilogia

L’ispettore di polizia Carmine Esposito, interpretato da Maurizio Del Greco, si è infiltrato nella mafia licatese attiva a Colonia e ha appena chiuso un accordo su un carico di cocaina per la somma di 3 milioni di euro. Durante un blitz dell’Interpol l’ispettore resta però ferito, sembrerebbe a morte.

Bisogna attendere l’ultimo capitolo della trilogia per sapere che Esposito lotta tra la vita e la morte ma è stato messo in salvo grazie all’intervento del giudice Ranieri. Per la sua sicurezza, l’ispettore viene nascosto e curato in piena segretezza, mentre Ranieri si associa al giudice De Santis per bloccare la compravendita di diamanti illegali.

I due giudici mandano un infiltrato negli ambienti malavitosi per entrare nelle trame di un pericoloso giro d’affari di diamanti dal valore di 10 milioni di euro. Intanto, per accaparrarsi le piazze di Colonia, i clan si scontrano duramente.

Il cast dei tre film

“Incontro 1” è uscito nelle sale in Germania a giugno del 2012. Il cast è composto da italiani residenti a Colonia, che hanno aiutato e collaborato in questo progetto: tra loro lo stesso Maurizio Del Greco, Carmine Raiola, Carmelo Messina, Laura Krüll, Florian Lopes, Biagio Passè, Clarissa Geusa, Francesco Monforte, Giovanni Liggieri.

“Incontro 2” invece è uscito nelle sale in Germania ad ottobre 2016. Stessa logica per la scelta del cast, composto da italiani che vivono in Germania come Del Greco, tra cui Gino Dal Nero, Carmine Raiola, Francesco Monforte, Giovanni Castaldo, Luca Semplice, Katia Bruscolotti, Salvo Brasco.

L’ultimo film invece è uscito nelle sale in Germania a marzo 2023. “Incontro 3” vede nel cast alcuni ritorni e tanti nomi nuovi: Maurizio Del Greco, Carmine Raiola, Gianna Cannizzaro, Francesco Monforte, Giusy Vitale, Marco Belfiore, Biagio Cuttaia, Patrizia Pili, Ylli Emirjon. Alla prima del film, al Cinedom di Colonia, c’era anche la presentatrice RAI, Vittoriana Abate, e l’onorevole Simone Billi.

Nei cast della trilogia, hanno partecipato oltre a italiani anche attori: tedeschi, turchi, greci, albanesi, rumeni. “Dedichiamo la trilogia proprio agli attori che hanno partecipato in questi film, e adesso sono morti, come: Angelo Cuttaia, Salvatore Caltabiano, Florian Maya, Luigi Bruno, Biagio Passè” dichiara Del Greco.

Scene girate anche a Torre del Greco

Tra le location scelte per le riprese della trilogia ci sono le cittadine tedesche di Wuppertal, Duisburg, ma anche Licata (in Sicilia) e Torre del Greco. Il successo del film assume ancor più importanza se si pensa che le pellicole sono state girate e pubblicate in italiano, con sottotitoli in tedesco a cura di Patrizia Pili.

Le musiche sono di Nino Brancato, Gino Dal Nero, Giovanni Puocci. “Ringrazio il produttore Giosuè Castaldo della Generali Eventi Productions, che ha creduto in questo progetto, anche lui nativo di Torre del Greco, residente in Germania“, sottolinea il regista e produttore Maurizio Del Greco.