Nicolao carica la Turris: “Lunedì non firmiamo per il pareggio. Menichini sta lavorando tanto”

La Turris si prepara al derby contro la Juve Stabia, in programma lunedì alle 20:45. I corallini di mister Menichini arrivano da tre risultati utili consecutivi (2 vittorie ed un pareggio) e vogliono continuare a stupire per uscire dalle sabbie mobili della zona play-out- Sul cammino della Turris però c’è la capolista Juve Stabia che ha bisogno di punti per tenere a distanza di sicurezza le avversarie per la vittoria del campionato. Sulla partita e sul clima in casa corallino, ieri sera ha parlato Giuseppe Nicolao durante la trasmissione “Focus Serie C”, dove ha fatto chiarezza sul momento della Turris.

Le parole di Nicolao sul derby e sul momento in casa Turris

Nicolao tra la sfida di lunedì e il momento di casa Turris: “Io penso che la Juve Stabia non sia una sorpresa del campionato, la posizione che ha in classifica se la merita, perché gioca un bel calcio, ha giocatori di alto livello ed è ben organizzata. A me non piace dire se firmo per il pareggio, per difendermi etc. Non è questa la mentalità giusta, ma proprio nel mio modo di pensare nella vita. Noi ce l’andremo a giocare e che vinca il migliore, però faccio i complimenti alle vespe per il campionato che stanno facendo”.

La svolta con Menichini: “La medicina più importante nel calcio è la vittoria, quando ottieni i risultati in campo viene tutto più facile. Tutto ti gira meglio, ti spunta il sorriso. Noi siamo consapevoli della nostra forza ed i risultati ci stanno ripagando dei sacrifici che stiamo facendo. Non cambieremo il nostro atteggiamento. Il mister ha lavorato tanto sui moduli, ci ha dato tante indicazioni. In squadra abbiamo tanti giocatori importanti, abbiamo girato vari moduli con cui abbiamo fatto bene”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Dopo il Foggia ho avuto un problema all’adduttore, ed ho dovuto saltare il Francavilla, non sto ancora al 100% però per la partita di lunedì sono tranquillamente a disposizione”.