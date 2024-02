La corsa a Juve Stabia-Turris: Bellich out per le vespe, i corallini tentano di recuperare Maniero

Lunedì alle 20:45 tutti gli occhi sono puntati al derby tra Juve Stabia e Turris. Le vespe prime in classifica stanno avendo un leggero momento di crisi con solo un punto raccolto nelle ultime due (contro il fanalino di coda Brindisi). I corallini invece rigenerati dalla cura Menichini hanno collezionato sette punti negli ultimi sette giorni e si sono rilanciati in classifica puntando alla zona salvezza senza passare per i play-out. In vista del derby però ci sono ancora alcuni dubbi, tra infortunati e squalificati.

Juve Stabia-Turris si avvicina, le condizioni delle due squadre

Partiamo dai corallini, gli uomini di Menichini arrivano dalla vittoria contro il Potenza al coronamento di un’ottima settimana che li ha visti assoluti protagonisti. Il tecnico toscano ha dalla sua tutto il gruppo e cerca di recuperare gli ultimi tasselli, tra cui Riccardo Maniero che nelle ultime settimane è stato il grande assente per colpa di una serie di problemi fisici. La speranza per Menichini è quella di riavere il suo attaccante almeno in panchina per poi concedergli qualche minuto nel finale, anche perché ora come ora Jallow sembra essere intoccabile in avanti.

In casa Juve Stabia si vuole ripartire dopo lo stop in trasferta in quel di Catania e il pareggio in casa contro il Brindisi fanalino di coda. Il tecnico Pagliuca però dovrà fare a meno del suo difensore, Marco Bellich. Il “centrale goleador” delle vespe sarà assente per squalifica, dopo aver preso il quinto cartellino giallo della stagione. Sul suo sostituto però ci sono ancora varie riflessioni in atto, con il tecnico toscano che deciderà solo nelle ultime ore. L’obiettivo è non perdere altri punti dalle inseguitrici che pian piano stanno recuperando terreno, nonostante la netta frenata del Picerno che non ha sfruttato il passo falso delle vespe settimana scorsa.