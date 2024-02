Turris, Jallow ha conquistato tutti i tifosi: lotta, corre e provoca gol decisivi

Sette punti nelle ultime tre partite, la Turris sembra essere rinata grazie alla cura Leonardo Menichini ma la strada verso la salvezza è ancora lunga, anche se le premesse fanno ben sperare. Altro fattore decisivo sembra essere stato la campagna acquisti di gennaio. Calciatori come Ricci, Panelli, Casarini e Nicolao sono entrati subito nel ritmo della squadra e sono diventati subito dei punti fissi della rosa. Proprio come uno degli ultimi arrivati, Sulayman Jallow, l’attaccante gambiano è rapidamente diventato titolare fisso ed ha già conquistato tifosi e addetti ai lavori (come abbiamo sottolineato anche durante l’ultima puntata di Turris Live), grazie alle sue abilità.

Jallow è il nuovo idolo della Turris, l’attaccante si è calato al meglio nella difficile sfida

Sulayman Jallow arrivato dal Latina con i dubbi di molti tifosi ha rapidamente messo in mostra tutte le sue abilità. Sfruttando le continue assenze di Riccardo Maniero ha conquistato il posto da titolare e lo sta difendendo con le unghie e con i denti. Il calciatore gambiano nonostante lo “zero” nella casella dei gol è stato decisivo in due delle ultime reti dei corallini (Messina e Potenza) con tocchi decisivi e pressioni che hanno poi scatenato i due autogol.

Una scheggia, partite di sacrificio e sponde, un punto di riferimento per i compagni nei momenti di difficoltà col possesso e una spiccata qualità sul controllo e lavoro spalle alla porta. Il centravanti perfetto per una “Turris operaia” come quella di Leonardo Menichini. Il tecnico toscano si coccola la sua punta aspettando anche i primi gol, per mettere il punto esclamativo su un colpo di mercato riuscito con successo. I tifosi si godono il nuovo attaccante della Turris, l’ennesimo acquisto riuscito di un’ottima campagna acquisti invernale. Ora tocca smuovere solo il tabellino dei gol: anche se in modo indiretto, due sono già arrivati grazie a lui.