Cittadino mette sui social tutte le ordinanze di viabilità: “Ero stanco di prendere multe”

Si chiama “Ordinanze di Viabilità Torre del Greco” la pagina su Facebook nata dall’idea del torrese Francesco Di Donna: un servizio offerto gratuitamente alla cittadinanza che ha dietro una storia quantomeno particolare.

“Ordinanze di Viabilità”, l’idea social di un cittadino esasperato

Una pagina sul social network per eccellenza, Facebook, che aggiorni la cittadinanza sulle ordinanze di viabilità, lavori in corso, pulizie stradali e cantieri. Tutte i motivi, in pratica, per i quali si richiede ai residenti di non sostare in particolari strade o variare senso e possibilità di percorrenza alle arterie cittadine.

Un servizio normalissimo, offerto in parecchi comuni, e da oggi attivo anche a Torre del Greco: fin qui nulla di strano. Se non fosse che ad avere la “santa pazienza” di pubblicare quotidianamente le ordinanze di viabilità non è l’ente di Palazzo Baronale (che si limita alla pubblicazione all’albo pretorio come obbliga la legge) ma un privato cittadino, Francesco Di Donna.

“Ero stanco di prendere multe continuamente”

Il motivo è presto detto: “Più volte mi è capitato di andare a prendere l’auto e mi era stata multata e rimossa per avvisi messi appena un paio di giorni prima – dichiara Francesco – Ho deciso, per me, di controllare tutti i giorni l’albo pretorio del comune e poi di rendere un servizio alla città, comunicando tempestivamente sulla pagina Facebook”.

Uno scarso preavviso, quindi, che seppure entro i limiti dei tempi legali può creare non pochi disagi a chi non utilizza l’auto quotidianamente: non accorgendosi, quindi, di eventuali avvisi e divieti posti last minute trovandosi, a sua insaputa, in contravvenzione.

L’idea di Francesco Di Donna, attivo da anni a vario titolo nel sociale ed in tante iniziative volte a migliorare la vivibilità cittadina, potrebbe quindi “salvare” le tasche di parecchi automobilisti torresi. Mettendo il like alla pagina “Ordinanza di Viabilità Torre del Greco” ed attivando le notifiche, sarà proprio Facebook ad inviare una sorta di alert ogni volta che Francesco pubblica qualche news, così i follower potranno andare a controllare.

Un’iniziativa assolutamente preziosa per l’intera collettività che ricade però, paradossalmente, sull’attenzione e la dedizione di un singolo cittadino con tutti i limiti del caso: “Si tratta di un servizio che dovrebbe offrire il comune“, conclude l’attivista.