Rapina all’ufficio postale, tre persone arrestate grazie alla videosorveglianza

Si sarebbero resi protagonisti della rapina avvenuta all’ufficio postale di via Monsignor Felice Romano a Torre del Greco avvenuta il 26 gennaio: tre individui sono stati arrestati dopo con accuse a vario titolo.

Rapina all’ufficio postale, arrestate tre persone

L’evento scosse fortemente i malcapitati utenti e dipendenti dell’ufficio postale: la mattina di sabato 26 gennaio, due soggetti a volto coperto entrarono con le armi in pugno nella posta di via Monsignor Felice Romano. Gli sportelli erano ancora in piena attività e la zona era, tra l’altro, affollata anche di persone intente agli acquisti di alimentari per il weekend.

Lo spavento dei presenti fu forte, tanto che alcune persone accusarono anche dei malori: il bottino della rapina sarebbe però stato magro, “solo” 730 euro. Un video, che ha fatto il giro dei social, è stato ripreso pochi istanti dopo la rapina a mano armata. Ma non sono i soli “occhi elettronici” ad aver ripreso la scena: stando alle notizie riportate da Ansa, le immagini di videosorveglianza avrebbero catturato dei fotogrammi utili alle forze dell’ordine all’identificazione di tre malviventi, mostrando anche il momento nei quali si sarebbero coperti il volto prima di entrare in azione.

La videosorveglianza ha visto tutto

Così i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno eseguito tra Torre del Greco e Napoli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di tre persone accusate a vario titolo di rapina aggravata.

Due di questi soggetti avrebbero attivamente preso parte all’assalto, minacciando gli operatori per farsi consegnare il bottino e sottraendo anche la borsa di una delle dipendenti. Un terzo avrebbe fatto da “palo”, rimasto all’esterno dell’ufficio per garantire il buon esito dell’operazione criminale ed assicurare la fuga ai malviventi. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.