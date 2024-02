Roan Osteria Gourmet, un viaggio del piacere fatto di amicizia, passione ed esperienza

Roan è un progetto che fonda le proprie solide radici sul suolo fertile del sentimento più nobile che ci sia: quello della vera amicizia. L’Osteria Gourmet di Roberto, Antonio e Andrea, situata in Viale Europa 72 a Torre del Greco (Na), è il risultato della loro passione per la cucina supportata da un’esperienza infinita nel settore della ristorazione.

Roan Osteria Gourmet, un viaggio fatto di amicizia, passione ed esperienza

Insieme, unendo le proprie ambizioni e associandole alle rispettive capacità professionali, hanno dato vita nell’estate del 2023 ad un luogo del cuore e del piacere. “È un progetto che nasce in primis dall’amicizia. Io e Antonio abbiamo lavorato insieme per più di 10 anni, con Roberto da circa 6. Nel corso dell’ultima esperienza, è iniziata a maturare l’idea di mettere su un progetto tutto nostro”.

“Abbiamo così iniziato a cercare la location, sviluppando contestualmente l’idea di ciò che avremmo voluto offrire alla clientela. La nostra avventura è iniziata ufficialmente il 10 agosto del 2023: siamo aperti a pranzo e a cena dal martedì al sabato, mentre la domenica siamo aperti solo a pranzo. Il lunedì è il nostro giorno di chiusura”.

Perché Osteria Gourmet?

“Il nome del locale è l’esatto specchio di quella che è la nostra filosofia, Osteria Gourmet: l’intenzione è quella di offrire contemporaneamente un prodotto accessibile a tutte le tasche ma allo stesso tempo di qualità alta”.

Il concetto di Osteria Gourmet non è altro che “il risultato dell’unione tra la convivialità e il calore dell’osteria e la qualità delle materie prime utilizzate”. Il ristorante offre un’atmosfera ospitale e accogliente, ideale per serate in compagnia all’insegna del buon cibo. Una cucina da ‘osteria’, dove i sapori tradizionali si incontrano con l’eccellenza della cucina gourmet.

Ogni piatto racconta una storia di qualità e di gusto

Il menù combina sapientemente la cucina tradizionale e l’innovazione culinaria, mettendo in risalto ingredienti locali e stagionali con particolare attenzione all’abbinamento perfetto per ogni piatto sia di mare che di terra. “La nostra è una cucina mediterranea, che spazia dal mare alla terra. Partiamo con antipasti crudi di mare e carne: ostriche, gamberi rossi di Mazara del Vallo, scampi, tartare di scottona o marchigiana, carpacci. Abbiamo anche una linea di antipasti caldi, sempre di mare e terra, così come i primi e i secondi. Abbiamo una selezione di carni qualitativamente eccellenti, serviamo anche salumi, formaggi, tutto lavorato al momento. Inoltre produciamo tutti i panificati che proponiamo”.

Da Roan si vive un’esperienza sensoriale qualitativamente molto alta, a partire dalle materie prime: “La ricerca della materia prima è una delle nostre prerogative: scegliamo personalmente le attività a cui rivolgerci, per attingere solo al meglio che offre il mercato. Proprio per questo abbiamo molti fuori menù, per avere la possibilità di utilizzare prodotti di prima qualità ogni giorno, concentrandoci in particolare sull’utilizzo di prodotti stagionali. Proprio per questo cambiamo la nostra carta in maniera costante”.

A pranzo formula veloce e conveniente dedicata ai lavoratori

Per chi volesse gustare un pranzo veloce ma di livello, Roan ha pensato ad una formula ad hoc: “Per quanto riguarda il pranzo abbiamo una formula dedicata soprattutto ai lavoratori, con un prezzo modico che va dai 10 ai 15 euro, e che comprende un primo e un secondo. Lo abbiamo pensato proprio per tutti coloro che in pausa pranzo hanno poco tempo ma non vogliono privarsi del buon cibo a un costo moderato”.

Dalla ‘cacio di mare’ al baccalà in tempura: una goduria per il palato

Piccolo spoiler sul menù: “Uno dei piatti che non si può fare a meno di assaggiare da Roan è sicuramente il baccalà in tempura su crema di papaccelle, mentre tra i primi piatti il più richiesto è sicuramente quello che noi chiamiamo “cacio di mare”: uno spaghettone cacio e pepe con tartare di gambero rosso e granella di pistacchio”.

Da Roan è possibile assistere alle preparazioni dello chef: “Abbiamo deciso di proporre la cucina ‘a vista’ proprio per mostrare le nostre lavorazioni in tutta la loro essenza: qualità, pulizia, attenzione, passione e professionalità. Non amiamo definirci come imprenditori ‘classici’: abbiamo realizzato un sogno aprendo questo ristorante, ma rimaniamo dei lavoratori che fanno questo mestiere con passione quotidianamente da una vita”.

Insomma, da Roan troverete tutto ciò che desiderate quando immaginate di trascorrere un pranzo o una cena lasciandovi coccolare da profumi e sapori non comuni. Una materia prima di qualità, lavorata sapientemente, servita ed accompagnata con passione e professionalità. Non resta che scoprirne i segreti. Ne rimarrete ammaliati.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Roan Osteria Gourmet

Dove: Viale Europa, 72 – Torre del Greco (Na)

Info: pagina Facebook – 081 3762279

Sito internet