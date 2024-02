Cimitero di Torre del Greco, apertura straordinaria per la festa del papà

Il 19 marzo 2024 il cimitero di Torre del Greco resterà eccezionalmente aperto: quest’anno la festa di San Giuseppe, nella quale si celebrano anche i papà, cade di martedì, giorno di ordinaria chiusura del camposanto torrese.

Festa del papà il 19 marzo, cimitero aperto a Torre del Greco

È datata 28 febbraio l’ordinanza del sindaco Luigi Mennella che dispone l’apertura straordinaria del cimitero comunale di Torre del Greco per la giornata del 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe e tradizionalmente dedicata alla festa del papà.

L’ordinanza segue le desiderata di molti cittadini che, in questa speciale occasione, vogliono omaggiare i papà defunti con un fiore ed una preghiera: quest’anno, il 19 marzo cade di martedì, giorno di ordinaria chiusura settimanale del camposanto.

Il cimitero sarà quindi aperto dalle ore 7.00 alle ore 13.30: mezza giornata per fare visita ai padri che non sono più fisicamente presenti su questa terra ma certamente rimasti nel cuore dei figli. Ma il 19 marzo è anche l’onomastico dei tanti che portano il nome Giuseppe, sul podio dei più diffusi in Campania. Sarà quindi certamente occasione anche per una preghiera ai tanti defunti che portano il nome del padre putativo di Gesù.

San Giuseppe, tra Bibbia e “peccati di gola”

La celebrazione di San Giuseppe ha profonde radici bibliche: si tratta dell’ultimo patriarca che riceve comunicazioni da Gesù attraverso la via del sogno. Dio lo pone come uomo giusto e fedele – si legge nel Vangelo secondo Matteo – a custodia della sua casa.

La tradizione cristiana lo vuole naturale patrono dei papà, ma il santo dalla barba bianca protegge anche carpentieri, lavoratori, moribondi, economi, procuratori legali, poveri, esuli ed afflitti. Ma oltre alle preghiere e alla sacralità, il 19 marzo è anche occasione per qualche “peccato di gola”: a rendere dolce la giornata dedicata ai papà, le gustose “zeppole di San Giuseppe” riempiranno vassoi e vetrine di case e pasticcerie.