Addio all’avvocato Gennaro Torrese, ex presidente dell’Ordine di Torre Annunziata

Morto l’avvocato Gennaro Torrese, stimatissimo rappresentante del mondo forense nell’area vesuviana: l’ex Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata si è spento sabato 2 marzo nella sua casa di Torre del Greco.

Ha lasciato la sua vita terrena all’età di 72 anni dopo una lunga carriera nel mondo forense che lo ha portato ad essere tra i più stimati avvocati dell’area vesuviana. Sono testimonianza di ciò le decine di messaggi di cordoglio espressi da colleghi, amici e semplici conoscenti che hanno intasato i social: tutti ne hanno riconosciuto le ammirevoli qualità umane e l’autorevolezza professionale.

Gennaro Torrese era stato presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata per ben 22 anni, dal 1996 al 2018. Dopo questa lunga esperienza, ha proseguito l’impegno nella politica forense ricoprendo la carica di presidente dell’Unione regionale degli Ordini Forensi della Campania.

Un professionista che ha saputo farsi apprezzare in vita per le qualità umane e professionali. Tra i messaggi di cordoglio, eloquente quello dello dell’avv. Giuseppina Fusco, segretaria del Sindacato Forense di Napoli: “Si è spento l’avvocato Gennaro Torrese, storico ed autorevole rappresentante dell’avvocatura e presidente dell’Ordine degli avvocati di Torre del Greco. Appassionato di politica forense, si è sempre battuto per la difesa degli avvocati. Alla famiglia le più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve”.

Numerosi gli attestati di stima dalla sua città, Torre del Greco, tra cui quello dell’ex sindaco Giovanni Palomba: “Esprimo un sincero e partecipato cordoglio per la scomparsa dell’amico ed avvocato, Gennaro Torrese. Un raffinato professionista, più volte Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, ed un galantuomo della società. Disponibile, sempre, a rivolgere a tutti un saggio ed attento consiglio. Conserverò con affetto i ricordi di tanti momenti vissuti insieme ed arricchiti dall’autorevolezza della sua presenza”, ha scritto l’ex primo cittadino.