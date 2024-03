Nuovo svincolo autostradale a S.Maria la Bruna, Mennella accelera: oggi un sopralluogo

Una nuova uscita dell’autostrada A3 a Torre del Greco sembra più vicina: in mattinata, il sindaco Luigi Mennella ha fatto visita all’area della pineta di via Giovanni XXIII dove dovrebbe nascere lo svincolo.

Nuova uscita dell’autostrada a Torre del Greco

L’obiettivo è realizzare una nuova uscita autostradale a ridosso di via Giovanni XXIII, nel quartiere di S. Maria la Bruna: un’uscita che consentirebbe di alleggerire il traffico cittadino, favorendo in particolare gli automobilisti che, provenienti da Napoli, dovrebbero raggiungere la zona periferica di Torre del Greco.

Una soluzione che alleggerirebbe il traffico sia del centro che del quartiere Leopardi: l’incrocio antistante la chiesa del Buon Consiglio è un vero collo di bottiglia stradale, senza alternative valide, e lo sarà fin quando non saranno completate arterie a monte di via Nazionale.

Leopardi e S.Maria la Bruna, il “secondo” centro

Sono i propositi che hanno guidato l’amministrazione comunale prima nell’approvazione di una specifica delibera nelle settimane scorse e oggi 5 marzo con un sopralluogo svolto nell’area dove potrebbe essere realizzata l’uscita. Un’area, ormai, tutt’altro che periferica: S. Maria la Bruna è divenuto negli anni un “secondo centro”, con decine di migliaia di abitanti, numerose attività commerciali, scuole, distaccamenti di uffici pubblici ed attrazioni turistiche (una su tutte, Villa delle Ginestre che ricadrebbe a pochi metri dalla nuova uscita).

A rappresentare l’ente il sindaco Luigi Mennella, il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese e il dirigente Antonio Sarnello. “Ci siamo recati sul posto – spiega il primo cittadino – per comprendere lo stato dell’arte e l’eventuale fattibilità della proposta, sicuramente utile a decongestionare il traffico cittadino e soprattutto fornire un importante servizio ad una parte importante della città”.

Gli altri interventi per le strade cittadine

La delibera approvata dalla giunta poco più di un mese fa, invitava la società concessionaria dell’autostrada Napoli-Salerno a riprendere le “opere di completamento ricadenti nel territorio comunale, non ancora ultimate e sospese a seguito della scadenza del rapporto concessorio tra Sam e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Ma l’attenzione dell’amministrazione comunale non è rivolta solo al miglioramento delle condizioni di viabilità legate all’autostrada. In questi giorni infatti la città è interessata da un’ampia attività di rifacimento della segnaletica cittadina: segnali stradali, strisce pedonali, dossi e anche segnali luminosi per evidenziare i limiti di velocità sono alcuni degli interventi che stanno interessando le arterie torresi.

“Tutto parte dalle linee di indirizzo dettate sin dal nostro insediamento – sottolinea il vicesindaco Michele Polese – L’intervento sta interessando l’intero territorio cittadino e va a riguardare nello specifico i temi della sicurezza viaria e pedonale che stanno guidando la nostra azione”.