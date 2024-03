Turris, anche Marcone salta il Giugliano. In difesa recupera Panelli

La Turris si prepara alla trasferta di questa sera contro il Giugliano per sconfiggere il taboo trasferta. Leonardo Menichini però continua a perdere pezzi, infatti dopo le assenze annunciate di Casarini, Pugliese, Cum e Saccani. Alla lista degli assenti si aggiunge anche il portiere Richard Marcone. Situazione sicuramente non facile per il tecnico toscano, che stasera ha bisogno del massimo impegno di tutti per tornare a Torre del Greco con dei punti che sono fondamentali vista la classifica e le partite delle altre.

I convocati di Giugliano-Turris, anche Marcone dà forfait

L’unico sorriso arriva da Panelli, per il difensore ex Sorrento infatti è arrivato il recupero in extremis, da capire dunque se sarà impiegato dal primo minuto, oppure solo per uno spezzone, ricordando che lunedì al Liguori ci sarà la Casertana. In infermeria però si aggiunge anche il portiere Richard Marcone, che dunque lascerà i pali a Pagno, che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente con ottime prestazioni, l’ultima nella sconfitta contro il Sorrento che è costata cara, con l’esonero di Bruno Caneo dalla Turris.

Questo invece l’elenco completo dei convocati di Leonardo Menichini:

PORTIERI: Iuliano, Guadagno, Pagno

DIFENSORI: Esempio, Cocetta, Serpe, Maestrelli, Contessa, Onda, Panelli, Nicolao, Ricci

CENTROCAMPISTI: Franco, Siega, Scaccabarozzi

ATTACCANTI: D’Auria, Giannone, De Felice, Pavone, Nocerino, Maniero, Jallow