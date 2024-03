Le probabili formazioni di Giugliano-Turris: Giannone si gioca una maglia dal primo minuto

La Turris si prepara alla difficile trasferta di questa sera contro il Giugliano (partita che abbiamo analizzato lunedì durante Turris Live). Gli uomini di Menichini arrivano dal beffardo pareggio di domenica scorsa contro il Taranto che ha lasciato tanto amaro in bocca ai supporters corallini. Per stasera l’obbligo è vincere per continuare la corsa salvezza, nella speranza di passi falsi da parte delle rivali e soprattutto del Monterosi, per tenere i romani vicino alla quota nove punti (che eviterebbe i play-out ai corallini). Dall’altra parte un Giugliano che è nel pieno della lotta alla zona play-off.

Le probabili formazioni di Giugliano-Turris

Partiamo dai corallini, che sono orfani degli infortunati Casarini, Pugliese, Saccani e Cum. Menichini conferma la difesa a quattro che vedrà Maestrelli, Cocetta in pieno ballottaggio con Esempio e Ricci per una questione “under” e Contessa subito avanti a Marcone. A centrocampo i primi dubbi, Scaccabarozzi e Franco sembrano sicuri del posto, Siega e Giannone si giocano la terza maglia, in caso di presenza dal primo del capitano, il modulo sarà il 4-2-3-1 (in caso dell’ex Sudtirol titolare si passa al 4-3-3, modulo da prendere seriamente in lizza per giocare a specchio con i padroni di casa). In avanti Jallow sarà supportato da D’Auria e Nocerino. Occhio anche al possibile 3-4-3 con Siega possibile esterno tutta fascia di destra.

TURRIS (4-2-3-1): Marcone, Maestrelli, Cocetta, Ricci, Contessa; Franco, Scaccabarozzi; D’Auria, Giannone, Nocerino, Jallow.

Il Giugliano arriva alla sfida di questa sera dopo il colpaccio in casa del Crotone, gli uomini di Bertotto sono in corsa per un posto nei play-off. I gialloblu dovranno fare a meno di De Sena (squalificato dopo la quinta ammonizione stagionale), per il resto con tutta probabilità sarà schierato il blocco vincitore in Calabria. Il modulo è il confermatissimo 4-3-3.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo, Yabré, Menna, Cargnelutti, Valdesi; De Rosa, Gladestony, Maselli; Ciuferri, Oviszach, Salvemini.