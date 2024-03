Menichini dopo Turris-Taranto: “Siamo preoccupati per Casarini. Dobbiamo fare un altro step in avanti”

La Turris esce con un pareggio che sa di beffa dalla sfida odierna contro il Taranto. I corallini dopo essere passati in vantaggio con Contessa hanno subito il gol del pareggio grazie ad una disattenzione grossolana di Daniele Franco in fase di possesso. Dopo la sfida in conferenza stampa ha parlato il tecnico Leonardo Menichini che ha analizzato la sfida e fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni di Casarini (uscito infortunato nella ripresa).

Le parole di Menichini dopo Turris-Taranto

Il commento del tecnico sulla partita: “Il Taranto è una squadra forte e fisica, lo dimostra il percorso che sta facendo, secondo me è una squadra che può ambire ai play off e anche vincerli. Da parte nostra è stata una bella partita, abbiamo fatto la gara che dovevamo contro una squadra fisica che ha poi ha anche dei giocatori che in ripartenza possono essere pericolosi. E proprio su una ripartenza abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati puniti. Dispiace ma penso che la mia squadra abbia fatto un’ottima partita”.

Anche il Taranto ben tenuto a bada: “Dobbiamo fare ancora uno step verso l’alto, cercando di migliorare sia nelle finalizzazioni sia nell’ultimo passaggio. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno: fare un punto con il Taranto, squadra che è da tantissimo in serie positiva, è una squadra forte, fatta da giocatori esperti, squadra muscolare che sa adattarsi a qualsiasi tipo di gioco e di avversario, sia se c’è da giocare sia se c’è da pressare. Anzi, a volte siamo riusciti a farli girare a vuoto e questo è un nostro merito perché sapevamo che sarebbero venuti a prenderci alti con il pressing”.

Il punto sugli infortunati: “Casarini domani farà gli esami strumentali, però siamo un po’ preoccupati. Speriamo che non sia nulla di grave perché è un giocatore che sa dare equilibrio, sa tenere palla quando è il momento, sa velocizzare quando serve, insomma è un play molto bravo che sa far girare la squadra come pochi. Pugliese? Difficile che ce la faccia per mercoledì, ma credo che riesca a farcela per lunedì prossimo con la Casertana”.