I corallini questa sera alle 20:45 sono chiamati ad una prova di forza contro il Giugliano. Gli uomini di Menichini arrivano dal beffardo pareggio di domenica pomeriggio contro il Taranto di Eziolino Capuano, che non ha praticamente mosso nulla in termini di classifica. Questa sera però c’è bisogno dei tre punti, visti anche gli impegni delle altre che non sono proibitivi. Ai corallini però prima servirà sfatare un taboo, quello del gol in trasferta, che manca da troppo tempo.

Un gol che manca da oltre un mese, la Turris a Giugliano deve fare bottino pieno

Sicuramente non proprio le statistiche migliori, il gol manca dal 21 gennaio (nella sconfitta contro il Sorrento che è costata la panchina a Bruno Caneo). Per la vittoria invece bisogna tornare ancora più indietro, lontano dal Liguori l’ultimo trionfo è arrivato il 16 ottobre, contro il Potenza, con il gol di Maestrelli nei minuti di recupero. Numeri che fanno paura, ad una squadra che ora non può rallentare, complice anche la voglia di recuperare quei 6 punti dal Foggia e di allungare a 9 distanze il Monterosi penultimo (per evitare i play-out).

Nonostante la musica sia cambiata con Menichini, la trasferta rimane ancora il tallone d’Achille dei corallini. Da quando è arrivato il trainer toscano, la Turris ha siglato lontano dal Liguori un pareggio e 2 sconfitte (tra l’altro molto ingiuste, specialmente la seconda contro la Juve Stabia nel derby che ha scatenato le polemiche su un arbitraggio non all’altezza). Stasera però c’è bisogno di invertire il trend, la classifica ora chiede uno sforzo extra e la Turris non può mollare, nonostante le tante assenze (su tutte quelle di Casarini e Pugliese), nella speranza di ritrovare Maniero e Giannone (su tutti) che ora sono chiamati a dare una svolta ad una stagione personale incolore.

