Ancora Contessa! La Turris batte la Casertana 1-0 e si rilancia

La Turris vince e finalmente convince contro la Casertana di Cangelosi. Gli uomini di Menichini vincono 1-0 grazie ad una rete di Contessa nella prima frazione e adesso la classifica accenna un timido sorriso. Infatti con la vittoria dei corallini allo stesso orario c’è stata la sconfitta del Monterosi sul campo del Picerno, riaprendo la corsa alla salvezza diretta con la famosa regola “dei nove punti”.

La cronaca di Turris-Casertana

La partita inizia con ritmi molto blandi con la Turris che non riesce a trovare il pertugio giusto. Al 10’ ci prova Tavernelli ma la palla finisce alta, dopo qualche minuto è lo stesso Tavernelli che ci riprova ma stavolta è il palo ad opporsi. Al 24’ i legni fermano anche la Turris con D’Auria che da punizione colpisce la traversa. Minuto 34 i corallini passano in vantaggio, Contessa raccoglie una deviazione sul tiro di Scaccabarozzi e insacca, trovando l’1-0. Nel finale di primo tempo la Casertana prova a rendersi pericolosa ma senza riuscirci, con Marcone che accompagna un paio di palloni sul fondo.

Al 65’ suono la carica Curcio al volo di destro ma la palla si alza con Marcone in controllo. Primo cambio anche per Menichini al 70’ con Franco al posto di D’Auria con la Turris che passa al 5-4-1. Al 80’ proprio il neo-entrato ci prova da piazzato ma palla abbondantemente alta. Entra anche Maniero all’82’ per Siega con i corallini che passano alle due punte. Ritorna pericolosi con Casoli che dalla lunga distanza manda sul fondo. Nel finale Maniero prova il gol del mese con un tiro da centrocampo senza trovare fortuna. Dopo sei minuti di recupero dove la Turris non ha concesso nulla contenendo bene gli ospiti con un buon possesso palla può finalmente esclamare la parola “vittoria!” dopo due settimane.