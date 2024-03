A Torre del Greco è il giorno del dolore per la morte di Mennella, i nipoti: “Sei nel cuore”

Questa mattina Torre del Greco è avvolta in un velo di tristezza e nostalgia per la perdita di una vera e propria istituzione della città corallina: in tanti sono i cittadini fermi a fissare i manifesti che annunciano la scomparsa di Antonio Mennella, l’imprenditore della nota catena di pasticceria e gelateria nata proprio nel territorio torrese morto nel pomeriggio di ieri all’età di 76 anni.

Lacrime e manifesti a Torre del Greco: è morto Antonio Mennella

Riconosciuto come il decano dei pasticcieri, Antonio Mennella ha segnato la storia del mondo dolciario partenopeo, rendendosi protagonista di una carriera di successo partita proprio da Torre del Greco: qui, nel lontano 1969, iniziò a sfornare i suoi primi dolci, lavorando l’impasto a mano con tutta la passione e l’amore del mondo.

Un’eccellenza torrese che si è poi estesa a macchia d’olio in tutta la provincia di Napoli diventando un punto di riferimento nel settore della pasticceria e della gelateria. Un nome che in breve tempo è diventato garanzia di gusto e alta qualità, deliziando anche i palati più esigenti.

Un professionista stimato e conosciuto, mancato ieri all’affetto dei suoi cari: Antonio Mennella è deceduto all’ospedale del Mare di Napoli gettando nello sconforto l’intero Napoletano. Il rito funebre sarà officiato oggi, 21 marzo, alle ore 17, nella Parrocchia dello Spirito Santo (Vesuviana) in viale Ungheria, a Torre del Greco.

“Nonno Antonio, ti ricorderemo con immenso affetto, rimarrai sempre nei nostri cuori. I tuoi amati nipoti Daniela, Federica, Simona, Antonio, Antonio e Luigi” – è il commovente addio dei nipoti, apparso per le strade di Torre del Greco. Parole di dolore stampate sulle saracinesche dei suoi locali, oggi chiusi per lutto, che non restano indifferenti ai torresi che, passando di lì, non trattengono le lacrime nel ricordare il loro stimato concittadino.