Turris-Catania, bloccata la prevendita per gli ospiti: si va verso la trasferta vietata

Domenica alle 14:00 la Turris scende in campo contro il Catania per una sfida decisiva in termini di classifica e morale. Gli uomini di Leonardo Menichini vogliono dare continuità ai 4 punti raccolti nelle ultime due partite, per alimentare sempre di più il sogno salvezza diretta. Una partita non facile, che vive ancora di alcune insidie, oltre a quelle di formazione (i dubbi sono ancora vari, specialmente per Menichini), anche quelle di tifo. Infatti in queste ora si sta decidendo se dare l’ok o meno ai tifosi del Catania di poter venire al Liguori di Torre del Greco, dopo gli episodi di martedì nella finale di Coppa Italia.

Turris-Catania, la trasferta vietata è sempre più vicina. Decisive le prossime ore

La sfida del Liguori dunque molto probabilmente sarà senza i tifosi ospiti. Dopo la sospensione della vendita dei tagliandi per i catanesi, nelle ultime ore è stata richiesta l’osservazione del Casms sulla trasferta. Siamo dunque ad un passo dall’annuncio della trasferta vietata che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, salvo clamorosi colpi di scena. Pende sulla testa dei catanesi la situazione creata martedì pomeriggio all’Euganio di Padova, dove i tifosi rossoblu sono scesi in campo per cercare lo scontro con la tifoseria di casa.

Per questo motivo e per motivi precauzionali, la trasferta sarà vietata. Naturalmente il settore distinti, in caso di trasferta vietata, rimarrà chiuso, dunque inutile anche ipotizzare di aprire quello spicchio di spalti per i tifosi di casa. Per chi se lo stesse chiedendo, anche in questo caso, il tratto adiacente allo stadio sarà chiuso al transito dei veicoli come da prassi. Ogni ufficialità sul caso però ripetiamo arriverà nelle prossime ore, con un comunicato che sarà diffuso dopo aver analizzato bene la situazione, che non è delle più semplici.