Menichini prima di Turris-Catania: “Siamo pronti, sono fiducioso per un buon risultato”

La Turris si prepara alla decisiva e difficile sfida di domani pomeriggio (calcio d’inizio ore 14:00) contro il Catania. I corallini non possono permettersi passi falsi dopo le vittorie odierne di Monopoli e Virtus Francavilla che hanno messo ancora più pressione agli uomini di Leonardo Menichini. Proprio il tecnico toscano nella giornata odierna ha parlato ai microfoni della stampa in vista della sfida di domani, rispondendo alle varie domande con il massimo sorriso, promettendo una Turris aggressiva e pronta all’impegno.

Le parole di Menichini prima di Turris-Catania

Il commento del tecnico sulla sfida: “E’ una partita chiave, ma come lo sono tutte perché, come diciamo spesso, ne giochiamo una alla volta, ma sono tutte gare difficili in cui ognuna vale tre punti. Noi dobbiamo cercare di portare a casa quanti più punti possibili e di partita in partita cercare di tirare fuori il meglio. Anche questa partita è stata preparata bene come tutte le altre; i calciatori sono concentrati, li vedo attenti, motivati, sanno il valore di queste partite nel finale di campionato in cui i punti sono pesantissimi. Ci siamo preparati per fare una bella gara, siamo fiduciosi e speriamo di poter ottenere un ottimo risultato”.

Una squadra troppo sterile sotto porta?: “Come possiamo ovviare? Con il gioco. Cercando di manovrare di più, di essere più attenti nella rifinitura, nell’ultimo passaggio, cercando di concludere di più. Rifinitura e conclusioni sono le cose sulle quali stiamo lavorando perché le dobbiamo migliorare e speriamo di tradurre la mole di gioco che facciamo con qualche gol in più”.

Jallow e Maniero di nuovo assieme dal primo?: “È sicuramente un’opzione insieme ad altre. Tengo sempre un po’ tutti sulla corda durante la settimana, cerco di tenere tutti motivati, di vedere tutti, di cambiare, di vedere chi può dare qualcosa in più”.