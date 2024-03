La Turris vince e convince contro il Catania. In un Liguori caldissimo gli uomini di Leonardo Menichini hanno battuto i siciliani con una partita stoica. Protagonista assoluto l’attaccante gambiano, Sulayman Jallow. Il bomber arrivato dal Latina questo inverno è stato autore della decisiva doppietta che ha regalato il successo, per poi uscire nella ripresa a seguito di alcuni problemi fisici. Non c’è da preoccuparsi però, perché nel post gara è arrivato il referto sulle condizioni del calciatore e tutti i tifosi corallini possono tirare un sospiro di sollievo.

Jallow si ferma dopo Turris-Catania ma non è nulla di grave

Per fortuna della Turris, per il gambiano si tratta solamente di crampi. Questo è il motivo dell’uscita nella ripresa del calciatore. Come sempre il numero 31 ha fatto a sportellate con tutti, correndo su tutto il versante offensivo, un ritmo che è impossibile da sostenere per tantissimi minuti. La bandiera bianca alzata a metà ripresa è frutto dell’ennesima prestazione generosa (che ha portato anche alla sua prima doppietta in maglia corallina). Stop che aveva fatto preoccupare i tanti tifosi della Turris, che con il gambiano sono tornati finalmente ad esultare per il gol di una prima punta.

Nulla di grave dunque, con l’attaccante che parteciperà tranquillamente alla ripresa degli allenamenti sotto gli ordini di mister Leonardo Menichini e il suo staff. Per i corallini si riaccendono subito i motori, sabato sera alle ore 20:45 ci sarà la difficile sfida in terra pugliese contro l’Audace Cerignola (che ieri ha vinto all’ultimo secondo contro il Potenza). Sfida decisiva per le speranze di salvezza diretta della Turris, che a conti fatti in questo momento non passa per i play-out, grazie ai nove punti di vantaggio sulla penultima in classifica (il Monterosi, uscito sconfitto nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla).