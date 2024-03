Menichini confessa: “Abbiamo bisogno di più fortuna negli episodi. Ogni gara per la Turris è fondamentale”

La Turris si prepara alla sfida di sabato sera contro l’Audace Cerignola, partita importantissima per la corsa alla salvezza diretta, obiettivo attualmente raggiunto grazie ai nove punti dal Monterosi penultimo. Durante la trasmissione, TMW Radio Piazza Affari, è intervenuto mister Leonardo Menichini che ha parlato dei suoi primi mesi a Torre del Greco e dell’obiettivo prefissato, che sembra più vicino ma che non è stato ancora raggiunto.

Le parole di Leonardo Menichini sulla sua Turris e non solo

Mister Leonardo Menichini nel suo intervento, parla così della Turris. Squadra passata sotto la sua gestione a fine gennaio: “Gli ultimi risultati sono stati favorevoli, soprattutto in casa, mentre in trasferta invece non abbiamo raccolto per quanto avremmo meritato anche a fronte di buone prestazioni. Stiamo però facendo un discreto percorso, ci siamo rimessi in carreggiata, anche se il campionato è ancora paradossalmente lungo: non dobbiamo mollare, ma serve anche avere un pochino più di fortuna negli episodi”.

Il commento sulla vittoria di domenica scorsa contro il Catania vi ha rilanciato o dato ulteriore convinzione sull’obiettivo finale?: “La vittoria è stata importante. Ma anche quella sulla Casertana di quindici giorni fa lo è stata. In casa come ho detto ci stiamo facendo rispettare, ma è chiaro che adesso per noi ogni gara è fondamentale, dobbiamo chiaramente sempre cercare il risultato positivo”.

Prima di chiudere ha poi fatto una veloce battuta sul Catanzaro, che sta volando in B. Calabresi non a caso allenati da Vincenzo Vivarini, uno dei calciatori più amati a Torre del Greco (protagonista assoluto della promozione in C1 nel 93/94): “È la squadra che gioca il più bel calcio di tutti. Vivarini è un ottimo allenatore e i ragazzi stanno facendo un ottimo campionato. Possono tranquillamente confermarsi ai playoff con anche ottime possibilità per salire. Non manca nulla per centrare un obiettivo importante. Sono ambienti in cui si vive di ricordi, ma serve invece pazienza per programmare come è stato fatto li. I risultati arrivano”.