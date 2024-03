Audace Cerignola-Turris, trasferta vietata per i tifosi ospiti residenti in provincia di Napoli

Trasferta vietata per i residenti in provincia di Napoli per Audace Cerignola-Turris

La Turris si prepara alla difficile trasferta contro l’Audace Cerignola. I corallini di mister Menichini arrivano dal bellissimo successo in casa contro il Catania (per 2-1, Jallow decisivo). Una partita non semplice, dove la Turris ha l’obbligo di dover continuare a fare punti per mantenere sempre più vivo il sogno salvezza diretta (in questo momento acquisita grazie ai 9 punti sul Monterosi penultimo). In vista della sfida però non ci saranno i tifosi della provincia di Napoli, fermati dall’ennesimo divieto, come nella trasferta dello scorso anno, dove però la limitazione era legata alla tessera del tifoso.

Audace Cerignola-Turris con ancora limitazioni di tifo, questa volta per i tifosi corallini

Questo è invece il comunicato pubblicato dai canali ufficiali della società corallina in merito al divieto posto per la trasferta di sabato sera (calcio d’inizio alle ore 20:45): “I vista della sfida Audace Cerignola -Turris di Sabato 30 Marzo alle ore 20:45 , 34esima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Questore di Foggia ha predisposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli”.

Una scelta che era nell’aria, visto anche i precedenti. I tifosi corallini infatti lo scorso anno non presenziarono alla trasferta pugliese, come i tifosi dell’Audace Cerignola che nell’incontro di andata (finito per 1-1) avevano subito lo stesso divieto. Stesso provvedimento preso anche ad inizio stagione, quando le due squadre si sono affrontate nel primo turno di Coppa Italia Serie C (vittoria dei corallini per 2-0).