Successo per la via Matris torrese: tantissime persone in strada per gli Incappucciati

La processione degli Incappucciati del Venerdì Santo a Torre del Greco raccoglie sempre più consensi: quasi raddoppiate le presenze in strada tra fedeli e curiosi rispetto alla via Matris dello scorso anno.

La struggente processione degli Incappucciati del Venerdì Santo

Una marcia lenta e penitente, un cammino scandito da sette stazioni nel ricordo dei dolori della Vergine Maria: questa è stata la via Matris di venerdì 29 marzo a Torre del Greco, l’antica tradizione del mondo cristiano che unisce nel giorno del dolore massimo per la Chiesa la sofferenza della madre di Cristo al figlio morto in croce.

Un momento di struggente preghiera che anticipa la festa più grande, la Pasqua di Resurrezione, e chiude il Venerdì Santo che per i cristiani è giorno di silenzio, con le chiese spoglie e mute. A Torre del Greco, si rinnova tale funzione grazie alla costanza del gruppo degli Incappucciati: fedeli con la grinta di riscoprire storia e tradizioni antiche che, grazie all’appoggio della parrocchia del Carmine guidata da don Mario Pasqua hanno creato in città un appuntamento fisso al quale si aggregano sempre più persone, sia in strada che on line.

Via Matris, spazio ai giovani e alle donne

La processione degli Incappucciati, sopravanzati da un gruppetto di quattro bambini in abito bianco, desiderosi di prendere parte alla celebrazione seminando fin da subito la voglia di portare avanti la tradizione, ha preso il via dalla chiesa di S.Maria del Pianto in via Purgatorio. Il silenzioso incedere dei fedeli in abiti vinaccia che portavano con essi i simboli della passione di Cristo: i chiodi della croce, la scritta INRI, il gallo che marcò il triplice rinnegamento di Pietro. Dietro, la statua di Maria Addolorata portata a spalle su un piccolo carro dai fedeli della parrocchia.

Grande spazio ai giovanissimi: oltre alla presenza dei bambini incappucciati, sono stati diversi i canti intonati dal gruppo giovanile parrocchiale accompagnati dalla banda musicale cittadina ACMT. Una processione che rimarca, fin dal nome, la figura femminile nella cristianità: troppe volte subordinata, nella via Matris essa riassume piena dignità, con le donne al centro della processione che recavano le rappresentazioni dei sette dolori di Maria. Rigorosamente vestite di nero, nel colore del lutto per il dolore più grande, quello della madre che vede morire il figlio.

Gli Incappucciati in diretta streaming, decine di migliaia di persone collegate

La processione ha attraversato le vie attorno a piazza Luigi Palomba, fino ad arrivare a corso Umberto I, sulla soglia della “ferita” che nel quartiere si è aperta con il crollo della palazzina del 16 luglio scorso stravolgendo la vita di tante famiglie.

Prima di rientrare in parrocchia, il tradizionale “inchino” del crocifisso alla madre, nel crescendo dei dolori fino appunto a quello della crocifissione. Tantissime le persone in strada, molte per la prima volta partecipi di un evento che sta varcando i confini cittadini. Un momento che si innesta in un calendario di eventi religiosi che a Torre del Greco non conosce sosta: dall’Immacolata a San Vincenzo Romano, dalle tante feste parrocchiali che animano le vie dei quartieri fino alla ritrovata festa dei Quattro Altari, in un filo conduttore che fa della città del corallo un potenziale catalizzatore di turismo religioso.

Tantissime le persone che hanno seguito, infine, in diretta streaming sulle pagine di Vesuviolive.it la via Matris 2024: testimonianze e saluti sono arrivate da ogni regione d’Italia e dalle terre lontane, meta di emigranti per antonomasia come New York. Grazie alla rete, ancora una volta, Torre del Greco si è riscoperta grande quanto il mondo e, allo stesso tempo, vicina in un unico grande abbraccio attorno alle sue figure religiose.