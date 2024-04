Il derby tra Turris ed Avellino si avvicina sempre di più. Domenica alle 20:45 ci sarà infatti il calcio d’inizio di una partita che vale moltissimo per entrambe. Gli uomini di Menichini sono chiamati a vincere per mantenere il gap per la salvezza diretta (attualmente +9 dal Monterosi penultimo). Dall’altra parte invece i lupi di Pazienza che nella corsa ai play-off danno la caccia al Benevento (come sottolineato anche dall’attaccante Patierno). In vista della partita però arrivano i primi provvedimenti per la sicurezza generale, in attesa di capire se ci saranno e quanti saranno i tifosi ospiti presenti al Liguori.

Verso Turris-Avellino, chiusi gli esercizi commerciali mentre c’è attesa per i biglietti ospiti

Nella giornata di ieri il comune di Torre del Greco, con un’ordinanza firmata dal sindaco e dal tenente colonnello Andrea Formisano, ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attorno all’Amerigo Liguori. Sotto osservazione la piazzetta della Vesuviana, in passato scenario di scontri tra tifosi. Indizio che conferma la grande probabilità che domenica a Torre del Greco ci saranno anche i tifosi avellinesi.

Questa la nota ufficiale: “Per le considerazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, rese note dalla suddetta comunicazione della Questura di Napoli-Commissariato di P.S. “Torre del Greco”, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell’incontro di calcio ed al transito di consistente numero di tifosi nei pressi dello Stadio “Amerigo Liguori”, si rende necessario ottemperare alle richieste degli organi competenti per quanto sopra evidenziato, disponendo la chiusura delle attività commerciali sopraelencate dalle ore 18:00 e sino a cessate esigenze operative del giorno 07.04.2024. Si ordina La chiusura in data 07.04.2024, dalle ore 18:00 e fino a cessate esigenze operative, degli esercizi commerciali ricadenti tra Viale Ungheria e Piazza Martiri D’africa, ovvero: Caffetteria Mazzini, Bar Kalua, Pizzeria Porzio, Africa Bar, Pizzeria al Quadrato, Bar Blanco”.

Secondo le ultime da Avellino, la richiesta sarebbe quella di avere 450 tagliandi (vendibili solo ai possessori della tessera del tifoso). Ogni sviluppo, conferma o negazione arriverà in giornata, oggi infatti c’è il termine massimo per dare una risposta sulla presenza o meno dei tifosi ospiti domenica sera al Liguori.