Domenica all’Amerigo Liguori andrà in scena il derby tra la Turris di Leonardo Menichini e l’Avellino di Michele Pazienza. Una partita decisiva per entrambe le squadre, che hanno assoluto bisogno dei tre punti per tenere vive le proprie ambizioni. I corallini vogliono continuare a correre verso la salvezza diretta, mentre i biancoverdi cercano la vittoria per posizionarsi meglio nella graduatoria play-off. Una settimana incandescente che già vive delle prime parole dei protagonisti, su tutte quelle di Chicco Patierno.

Patierno carica l’Avellino in vista del derby contro la Turris

L’attaccante sta vivendo un momento di grazia, complice la ritrovata verve in chiave realizzativa che lo ha riportato in lotta nella classifica marcatori. Il numero 9 dell’Avellino nella giornata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby di domenica contro la Turris, spiegando il cammino che dovranno intraprendere i lupi. Ecco le sue parole: “L’ho detto ai miei compagni. Non dobbiamo sbagliare domenica prossima con la Turris e vincere per arrivare a mille contro il Benevento. Sarà quella la partita con cui possiamo riportare definitivamente tifosi dalla nostra parte. Ne abbiamo bisogno e non sbaglieremo. Parola mia. La partita contro il Picerno può rappresentare la svolta per la nostra stagione. L’abbiamo interpretata come se fosse una partita dei play off. Siamo stati bravi, cattivi al punto giusto. All’andata sembrava che il Picerno avesse vinto il campionato e se contro di noi tutti vogliono giocare la partita della vita dobbiamo adeguarci e ripagarli con la stessa moneta”.

Nessun dubbio, neanche sull’andamento play-off. Le parole dell’attaccante sono chiare: “Se ci sentiamo favoriti per la vittoria? Sì. Io ci credo. Non è finita e lo dico soprattutto a chi ha dimenticato che l’Avellino lo scorso anno si è salvato per differenza reti. Guardiamo avanti”.