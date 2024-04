Turris, occhio ai diffidati: Saccani, Jallow e Maestrelli a rischio squalifica

La Turris si prepara alla sfida di domenica sera (calcio d’inizio alle 20:45) contro l’Avellino, ultimo derby campano della stagione prima del trittico Latina-Monterosi-Brindisi. Gli uomini di Menichini sono chiamati a fare risultato per capitalizzare la salvezza diretta nelle successive tre sfide di campionato. Ogni dettaglio non è lasciato al caso, anche quello dei diffidati. Infatti la Turris non si può permettere di perdere nessun protagonista per il rush finale e a rischio squalifica sono in tre: Saccani, Maestrelli e Jallow.

Occhio alle diffide in casa Turris, sono tre a rischio

In vista della sfida contro l’Avellino sono Saccani, Maestrelli e Jallow i calciatori a rischio squalifica. L’attaccante e l’esterno a quota quattro ammonizioni, mentre il difensore scuola Frosinone alla nona. Sicuramente non un’ottima situazione, specialmente in questo momento, con il rush finale alle porte e dove servono tutti nelle migliori condizioni. Fattori che Menichini sicuramente non ha lasciato al caso e potremo trovare domenica qualche differenza di formazione proprio in gioco di questa situazione che si è creata.

Nel mentre la Turris si avvicina alla sfida contro l’Avellino. I lupi arrivano dal netto 6-1 contro il Picerno che ha rivitalizzato una piazza che stava vivendo un momento non facilissimo, complice una serie di risultati che non ha mai reso i biancoverdi “una macchina perfetta”. Negli ultimi mesi si sono viste anche una serie di contestazioni tra chi affidava le colpe alla rosa e al tecnico Michele Pazienza (che l’anno scorso alla guida dell’Audace Cerignola, nei precedenti con la Turris, ha collezionato una vittoria ed una sconfitta, oltre al pareggio nel match d’andata tra proprio i corallini e gli avellinesi, al Partenio). Ritorno a Torre del Greco anche per l’ex Paolo Frascatore, passato proprio in Irpinia nell’ultimo mercato invernale e in gol domenica scorsa.