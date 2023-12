Una buona Turris regge contro l’Avellino: al Partenio è 0-0

Avellino e Turris non si fanno male e chiudono la sfida del Partenio con il risultato di 0-0. Nonostante qualche cambio inaspettato di formazione, la squadra di Caneo regge bene nonostante la forza individuale dei “lupi” e strappano un pareggio importante per il morale. In chiave classifica bisogna aspettare il Sorrento domani per capire se la zona salvezza si avvicina o meno, grazie anche al pareggio della Virtus Francavilla sul campo del Catania.

La cronaca di Avellino-Turris

La sfida si basa molto sul duello a centrocampo, il primo squillo dopo qualche conclusione lontana dallo specchio è quello della Turris con De Felice. L’attaccante all’11’ di testa colpisce la traversa su cross di Giannone. L’Avellino si sveglia e al 19′ ha un enorme chance con Marconi che a un metro dalla porta mette alto a Fasolino battuto. I padroni di casa continuano a spingere e al 26′ sfiorano nuovamente il gol con Patierno che da buona posizione spara al lato di testa. La Turris prova a mettere di nuovo la testa fuori nel finale ma non trova particolare precisione quando si avvicina alla porta dell’Avellino.

La ripresa si apre con i corallini molto propositivi e sfiora il gol al 62′ con De Felice che al volo di destro sfiora il gol, decisivo Ghidotti. Un minuto dopo è il turno prima di Marconi e poi di Patierno ma Fasolino in entrambi i casi è provvidenziale smanacciando dallo specchio con grande sicurezza. L’Avellino alza il ritmo e spinge alla ricerca del gol e arriva l’ennesima conclusione verso lo specchio corallino, ma Varela si vede dire di no ancora una volta dal portiere della Turris. Caneo prova a rafforzare l’attacco inserendo Maniero per De Felice oltre a cambiare metà difesa ma l’Avellino continua a pressare e ci prova anche Mulè, ma ancora Fasolino ferma tutto. Nel finale le occasioni sono poche e le due squadre chiudono con lo 0-0 dopo otto minuti di recupero.