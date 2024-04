A Torre del Greco mancherà l’acqua per 8 ore: quando e tutte le strade interessate

La Gori ha annunciato nuove mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica previsti per la giornata di giovedì 18 aprile 2024, dalle 14:00 alle 22:00, a Torre del Greco in vista di un intervento programmato sulla rete idrica. L’azienda ha comunicato anche i tempi di ripristino del servizio.

Mancanze d’acqua a Torre del Greco: quando e strade interessate

Possibili disagi sono previsti nelle seguenti strade e località:

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE

CORTILE FALANGA

CUPA CIANFRONE

CUPA LIONELLO

CUPA MARESCA

CUPA OSPEDALE

CUPA SAN PIETRO

LARGO RISCATTO BARONALE

LARGO SANTISSIMO

PARCO VALLELONGA

PIAZZALE CESARE BATTISTI

SUPPORTICO AVEZZANA

SUPPORTICO I TROTTI

TRAVERSA AVEZZANA

TRAVERSA DI VIA SANTISSIMO

TRAVERSA I DI VIA SALVATOR NOTO

TRAVERSA II DI VIA INCISORI

VIA ALDO MORO

VIA ANTONIO LUISE

VIA ANZIO

VIA CAPPUCCINI

VIA CESARE BATTISTI

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA DEI NAVIGANTI

VIA DEI REMAIOLI

VIA DELLE FORZE ARMATE

VIA DELLO SPORT

VIA DIEGO COLAMARINO

VIA DIRIMPETTO ROSARIO

VIA FALANGA

VIA FIORILLO

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA ISCHIA

VIA LIVORNO

VIA MADONNA DEL PRINCIPIO

VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO

VIA PISCOPIA

VIA PONZA

VIA PROCIDA

VIA ROMA

VIA SALVATOR NOTO

VIA SANTA TERESA

VIA SORRENTO

VIA TEATRO

VIA TRAPANI

VIA VITTORIO VENETO

VIA XX SETTEMBRE

VIALE DEGLI INCISORI

VIALE DEL COMMERCIO

VICO ANNUNZIATA

VICO DEL POZZO

VICOLO BUFALE

VICOLO CIRILLO

VICOLO I ORTO CONTESSA

VICOLO I TROTTI

VICOLO II ORTO CONTESSA

VICOLO III ORTO CONTESSA

VICOLO IV ORTO CONTESSA

VICOLO VISITAZIONE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.