Brindisi, Losacco avvisa la Turris: “Non faremo sconti, vogliamo salutare bene i nostri tifosi”

La Turris sabato pomeriggio andrà in scena in quel di Brindisi per l’ultima partita della stagione. Serve archiviare la salvezza diretta e, negli ultimi novanta minuti della stagione regolare, gli uomini di Leonardo Menichini non possono assolutamente sbagliare. Dall’altra parte c’è una squadra già retrocessa, ma in totale fiducia, con 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite (3 vittorie ed 1 pareggio) che vuole salutare degnamente la categoria. Proprio su questo aspetto ha parlato il tecnico Nicola Losacco che avvisa i corallini a modo suo.

Losacco avvisa la Turris, le parole sono chiare, il Brindisi vuole fare la partita

Il tecnico del Brindisi spiega che la sua squadra vuole chiudere bene il campionato. Le tre vittorie e il pareggio di Picerno nelle ultime quattro fanno capire che la squadra nonostante la matematica retrocessione c’è. Ecco le parole dell’allenatore: “Questo finale di stagione è stato caratterizzato da un atteggiamento molto attento e concentrato. Anche a Picerno abbiamo disputato un’ottima partita, adesso manca l’ultima gara. Non sappiamo se ci saranno nuove situazioni a livello di proprietà ma invito il maggior numero di tifosi ad essere presenti domenica. Noi abbiamo tenuto duro, ci siamo meritati questo finale di campionato positivo e sarebbe bello anche per la città essere presenti lasciando un bel ricordo alla Lega Pro, magari lanciando il messaggio che torneremo presto nel professionismo. Questi ragazzi sono arrivati a gennaio cercando di invertire la tendenza precedente. Siamo rinfrancati dagli ultimi risultati, ci piacerebbe salutare per bene la città perché tutto possono rimproverarci, meno che non ci siamo impegnati”.

Sarà dunque un’ultima giornata ad altissima intensità. Si gioca tutto e minimo quattro campi saranno impegnati nella folle corsa verso la salvezza diretta. Non ci resta dunque che aspettare sabato pomeriggio, quando scopriremo tutti i verdetti, sperando possano essere positivi per la Turris.