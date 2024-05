Durante la visita a Torre del Greco, Giovanni Malagò ha ricevuto in dono una targa con un cammeo ricordo, realizzato da Assocoral: dono apprezzato dal n.1 del CONI che con grande spirito ha strappato una risata ai presenti.

Malagò, e la gag con il cammeo: “Quanti ne avete realizzati?”

Ha tenuto a battesimo il progetto della cittadella dello sport in viale Europa a Torre del Greco lo scorso 13 maggio: Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è rimasto incantato del paesaggio torrese, tra mare e Vesuvio.

Ma non sarà l’unico ricordo che porterà con se della città del corallo: il dirigente ha ricevuto in dono dalle mani del presidente di Assocoral Vincenzo Aucella una targa per ricordare la visita a Torre del Greco. La targa riporta al centro un bellissimo cammeo, molto grande, realizzato dagli artigiani di Assocoral proprio per Malagò.

Pezzo unico certificato, “MadeInTorredelGreco”

Il cammeo infatti riproduce fedelmente l’effigie del CONI. Il Presidente ha molto apprezzato questo dono, e ne è nato anche un siparietto simpatico. Infatti il Presidente ha esclamato “Vabbè bello, ma chissà quante riproduzioni ne avete fatte… questa la date a tutti?”.

Nulla di preparato, ma come ormai accade da 2 anni, ogni manufatto in corallo oppure in cammeo realizzato dalle aziende Assocoral vengono accompagnate da un certificato marchiato “MadeinTorredelGreco”.

E così il presidente Aucella ha esibito il certificato cartaceo: Malagò, uomo da un grande spirito, ha letto il certificato, aggiungendo però “questo è il 137esimo pezzo di circa…” e così ha strappato una risata alle autorità, stampa ed ospiti presenti.

Aucella, presidente Assocoral: “Palazzetto, ricadute positive su tutta la città”

“Come Assocoral abbiamo voluto omaggiare il presidente Malagò non con la solita targa ma con qualcosa che sicuramente non ha mai avuto. La nostra categoria ha voluto creare un ricordo di questo momento perché il progetto può anche portare un importante indotto per il territorio”, così si è espresso Vincenzo Aucella, presidente Assocoral.

“Da artigiano ma anche da cittadino di questa città spero che finalmente si metta questa pietra per un progetto che va avanti da 40 anni. Personalmente sono appassionato di sport, quindi sono contento di questo impianto: sento spesso chi pensa che la città abbia forse altre priorità, ma la capacità di attirare persone che può avere una struttura del genere, specialmente il palazzetto, possono avere ricadute positive su tutta la città”.