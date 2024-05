FOTO/ Colantonio cede la Turris a D’Oriano: c’è la stretta di mano, sorride il sindaco Mennella

È praticamente fatta per il passaggio della Turris dalle mani di Antonio Colantonio a quelle di Vincenzo D’Oriano. L’ufficialità non è ancora arrivata, tuttavia la foto della stretta di mano tra i due con il sindaco Luigi Mennella – sorridente – è la prova di una trattativa giunta ad una felice conclusione che soddisfa tutti: D’Oriano che voleva fortemente rilevare la squadra e rilanciarla, Colantonio che non aveva fatto mistero di essere stanco e desideroso di cederla, i tifosi che aspettavano con ansia buone notizie per avere certezze sull’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro al quale partecipare da protagonisti.

Colantonio cede la Turris a D’Oriano: la foto con la stretta di mano

L’immagine tanto attesa è stata pubblicata in anteprima durante la trasmissione Turris Live di Vesuviolive.it. Una puntata speciale dedicata proprio agli aggiornamenti sulla questione societaria, rispondendo in tal modo – ancora una volta – all’esigenza dei tifosi corallini di avere uno spazio di informazione dedicato esclusivamente alla propria squadra del cuore. Una foto che mette finalmente a tacere tante voci e speculazioni le quali avevano l’effetto di confondere e creare false aspettative, tra cordate settentrionali ed addirittura estere che sono state esattamente ed esclusivamente delle fantasie.

Adesso è il momento di mettere da parte polemiche e divisioni, e lavorare tutti insieme per il bene della Turris. È doveroso ringraziare la famiglia Colantonio per quanto fatto negli ultimi sette anni, non da ultimo ammettere che era giunto il momento di passare il testimone ad una nuova figura in grado di dare nuovo slancio.