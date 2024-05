Un defibrillatore pubblico al centro storico: “I commercianti saranno formati per le emergenze”

Un defibrillatore in via Salvator Noto a Torre del Greco

Un defibrillatore posto al centro storico di Torre del Greco, in via Salvator Noto: l’attrezzatura salvavita è stata donata da Rotaract e commercianti alla città.

Defibrillatore a via Salvator Noto, installazione il 1° giugno

“Defibrillatore donato alla città”: è il titolo del progetto promosso da distretto del commercio “Vesuvio vista mare” e Rotaract Torre del Greco – comuni vesuviani, che si concretizzerà sabato primo giugno alle ore 10 con il posizionamento di un defibrillatore elettronico in un’apposita postazione già installata nei giorni scorsi in via Salvator Noto.

Un punto nevralgico della città, in pieno centro ed in una delle vie dello shopping più frequentate: l’attrezzatura che potrebbe salvare vite umane arriverà quindi a Torre del Greco grazie all’impegno sociale di diverse realtà.

Rotaract e distretto commerciale per l’apparecchio salvavita

Tutto parte dalla sinergia venutasi a creare tra il distretto presieduta da Angelo Pica e la locale sezione del Rotaract, guidata da Wanda Ascione, che lo scorso mese di novembre avevano indetto una serata benefica allo scopo di raccogliere fondi “per donare alla città un defibrillatore, individuando come zona di installazione il centro storico”.

Per consentire l’utilizzo dell’apparecchiatura in diverse ore della giornata in caso di necessità, è stato inoltre stabilito che i commercianti della zona interessata “verranno formati – spiegano ancora i promotori dell’iniziativa – a titolo gratuito, con un corso di cinque ore, in modo da poter utilizzare lo strumento in occasioni di emergenza e poter così fornire un primo intervento in attesa dei soccorsi”.

Defibrillatore, ecco come può salvare la vita

Il defibrillatore cardiaco ha lo scopo di rilasciare scariche elettriche in grado di ripristinare la normale funzionalità cardiaca nel caso di rallentamento del muscolo del cuore. Il macchinario è dotato di due elettrodi che devono essere appoggiati in diversi punti: spalla destra, ascella sinistra, al centro del petto, schiena e ascella destra.

Grazie a queste scariche, i muscoli del cuore vengono risvegliati e il ritmo cardiaco può ritrovare la propria stabilità. Al taglio del nastro della nuova apparecchiatura, in programma alle ore 10 di sabato 1° giugno, sarà presente anche il sindaco Luigi Mennella.