Disavventura per sei persone a Torre del Greco. In viale Olivella, ad angolo con via Enrico De Nicola, sono intervenuti infatti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale comandati dal dirigente Gennaro Russo, oltre ai tecnici del Comune cittadino, per attestare il rischio crollo relativo alla palazzina dell’ex clinica privata Villa Serena. I servizi sociali comunali hanno così disposto l’evacuazione degli abitanti dell’edificio confinante.

Torre del Greco, ex clinica rischia di crollare: evacuate temporaneamente sei persone

Dopo una segnalazione dei cittadini, preoccupati alla vista di alcune evidenti crepe e per lo stato di abbandono in cui versa la struttura di tre piani dismessa oltre 40 anni fa, i vigili del fuoco, armati di picconi, hanno rimosso le parti più pericolanti.

Lo stato complessivo dell’edificio, ha poi portato le forze dell’ordine a transennare la zona e a sgomberare preventivamente la palazzina confinante con la struttura.

Gli stessi servizi sociali del Comune di Torre del Greco hanno così provveduto ad informare le sei persone (due coppie e due residenti singoli), che hanno trovato autonomamente una sistemazione temporanea, restando in attesa del responso delle varie perizie che verranno effettuate in questi giorni.