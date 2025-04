De Laurentiis in vacanza: il presidente del Napoli parte per le Maldive

Relax e tanto riposo per Aurelio De Laurentiis. Come raccontato dal giornalista Antonio Corbo, il presidente del Napoli si è concesso una vacanza alle Maldive con la sua famiglia fino al prossimo 5 maggio.

Dopo tanti viaggi di lavoro, tra gli USA e l’Italia, De Laurentiis si concede due settimane di stacco e seguirà il suo Napoli dall’isola delle meraviglie. Rientro previsto ad inizio maggio, quando ci troveremo nella fase calda della lotta scudetto, con gli azzurri che sognano in grande.

Vacanze alle Maldive per De Laurentiis, seguirà il Napoli da lontano

“Il rientro è previsto per lunedì 5 maggio” scrive il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale di oggi. “Conferma biglietti e linea: non risponde alle indefinite bordate del suo emotivo allenatore”. Il presidente del Napoli dunque vivrà a distanza le prossime due partite del Napoli. Che saranno decisive come tutte da qui alla fine con l’Inter a pari punti e lo spareggio scudetto che a questo punto diventa ipotesi possibile, concreta. A tal proposito si parla di possibili date per la gara che a fine stagione può valere l’assegnazione del titolo.