Napoli, infortunio David Neres: le ultimissime sui tempi di recupero

Dopo la vittoria di Monza, il Napoli si raccoglie e mette nel mirino la sfida contro il Torino (turno in dubbio per i funerali del Papa in programma sabato mattina). Nel mentre si fa il report dall’infermeria, occhi anche sul brasiliano David Neres.

L’esterno, assente nella trasferta in Brianza, spera di rientrare in campo per il finale di campionato. In mattinata ci saranno i controlli per capire in via definitiva e i tempi di recupero. Visti i precedenti però, il brasiliano potrebbe essere indisponibile per più di due partite.

Le ultime sui tempi di recupero di David Neres, l’infortunio preoccupa il Napoli

Il Napoli è in attesa di conoscere le condizioni di David Neres: sabato a Monza, dopo la partita, Conte ha spiegato che il brasiliano ha rimediato un problema a un soleo nel corso della rifinitura di venerdì, ma prima di capire l’entità del danno e di conseguenza i tempi di recupero è necessario completare l’iter degli esami.

Oggi, insomma, arriveranno diagnosi e verdetto. Proprio nel giorno della ripresa della preparazione, in programma al centro sportivo di Castel Volturno in vista della partita in agenda domenica alle 20.45 al Maradona contro il Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.