Ancora vittorie per il Centro Ginnastica Turris: trionfi in finale nazionale ed International Cup

Un weekend di vittorie per il Centro Ginnastica Turris: i giovanissimi atleti di Torre del Greco riportano a casa trionfi sia alla finale nazionale che all’International Cup.

Centro Ginnastica Turris, ancora un weekend di vittorie

Dal 7 al 9 giugno si sono tenuti a Cesenatico la finale nazionale di TeamGym e l’International Cup, durante i quali il Centro Ginnastica Turris ha ottenuto l’ennesimo successo. Le nazioni partecipanti erano Estonia, Francia, Repubblica Ceca e Italia. La squadra, composta da Falanga, Leone, Religioso e Palumbo, ha dominato la gara presentando elementi di alta difficoltà eseguiti con grande pulizia tecnica.

Oltre al trionfo della squadra internazionale, il Centro Ginnastica Turris ha conquistato il primo posto anche con Bartiloro, Gualtieri e Giacobelli. Per la categoria Baby, il successo è arrivato grazie alle prestazioni di De Sena, Gualtieri e Siglioccolo. Sfiorano il podio Cipriano, D’Antonio e Siglioccolo che si sono posizionate quarte, mentre Matrone, Delle Curti e Zeno si sono classificate tra le dieci migliori squadre d’Italia.

Si preparano le prossime gare

Tutte le squadre sono seguite dai tecnici Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa, insieme alla coreografa Marica Raia. Il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito in maniera determinante ai brillanti risultati ottenuti in queste competizioni.

Al rientro, il Centro Ginnastica Turris ricomincerà a prepararsi per le prossime gare, sia nazionali che internazionali. Nel frattempo, si aprono le iscrizioni e i provini per la nuova stagione sportiva, offrendo l’opportunità a nuovi talenti di entrare a far parte di una realtà vincente e in continua crescita.

Il Centro Ginnastica Turris si conferma quindi una realtà di eccellenza nel panorama ginnico nazionale e internazionale, capace di portare alto il nome di Torre del Greco in competizioni di altissimo livello. I successi ottenuti sono il frutto di un lavoro intenso, di sacrifici e di una passione condivisa da atleti, tecnici e famiglie. Con queste premesse, le aspettative per il futuro non possono che essere altrettanto elevate, in attesa di nuove sfide e, si spera, nuovi trionfi.