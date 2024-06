Dopo cinque anni di C.A.N. C il fischietto torrese Alberto Ruben Arena fa il grande salto in Serie B e in C.A.N. Quella del 2023/2024 è stata la stagione della consacrazione per l’arbitro della sezione di Torre del Greco che è stato protagonista assoluto. Ciliegina sulla torta di un campionato di altissimo livello è stata la finale d’andata dei play-off in quel di Vicenza tra i padroni di casa e la Carrarese (vincitrice del doppio scontro grazie alla zuccata di testa di Finotto ieri pomeriggio per 1-0 nella finale di ritorno). Un’annata magica che lo ha visto interprete di rilievo con i complimenti da tutti gli addetti ai lavori.

Alberto Ruben Arena orgoglio di Torre del Greco, adesso lo aspetta la Serie B

Al quinto anno di C.A.N. C arriverà la tanto attesa promozione per l’arbitro. Sono 179 le presenze in carriera tra i campi di Serie D, Primavera e Serie C. Dopo anni di gavetta è arrivato quello della consacrazione, con il fischietto che è stato assoluto protagonista in Lega Pro arrivando ad essere uno dei punti di riferimento anche per le fasi finali, con la direzione della finale d’andata di play-off. Senza dimenticare alcuni scontri diretti importantissimi nel corso del campionato e nella fase finale, quando i punti pesavano il doppio.

Insieme al fischietto della sezione torrese, come riportato da TuttoC.com, sono altri quattro gli arbitri che saliranno in Serie B: Mario Perri di Roma 1, Gabriele Scatena di Avezzano, Simone Gallipò di Firenze e Valerio Crezzini di Siena. Mentre sembra certa la promozione per il corallino, vista la seconda posizione nella graduatoria (dietro solo a Mario Perri), per l’ultimo posto disponibile la lotta sembra essere ancora aperta con in lizza anche: Andrea Bordin di Bassano del Grappa, Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola e Roberto Lovison di Padova.