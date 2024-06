Apre la nuova ala dell’ospedale Maresca di Torre del Greco: più spazi per le visite mediche

Martedì 25 giugno 2024 sarà inaugurata una nuova ala dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Nell’ambito dei lavori per la ristrutturazione del Pronto Soccorso, sono stati realizzati spazi ulteriori dedicati alle visite mediche, al personale sanitario ed ai pazienti in isolamento con l’apertura della nuova osservazione breve intensiva (OBI).

Apre una nuova ala dell’ospedale Maresca di Torre del Greco

La notizia si evince una un comunicato dell’Asl Napoli 3 Sud: “Un intervento in grado di favorire una migliore gestione dei pazienti in base alla loro complessità clinico-assistenziale e consentire, nel caso il contesto epidemiologico dovesse richiederlo, la rapida attivazione di percorsi separati per la gestione dei soggetti infettivi. Il presidio ospedaliero della città offre posti letto nelle branche di medicina generale, chirurgia generale d’urgenza, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, attività riabilitative, day hospital oncologico, servizio psichiatrico di diagnosi e cura (spdc)”.

“L’offerta assistenziale si compone di numerose attività ambulatoriali afferenti alle branche specialistiche di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, chirurgia, oncologia, cardiologia, riabilitazione, ematologia, oculistica, diagnostica per immagini, dermatologia, tra le quali, non ultime, prestazioni di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche mammarie, cutanee, colorettali. La struttura ospita, inoltre, il centro aziendale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e il centro per la prevenzione dell’obesità in età evolutiva“.

Lavori in corso all’ospedale Maresca

“La palazzina storica del presidio è, al momento, interessata da lavori di ristrutturazione e ammodernamento: è in corso il rifacimento della facciata e tutto l’edifico è oggetto di adeguamento antisismico. Sono in corso anche modifiche strutturali finalizzate a rinnovare completamente le aree di degenza e le sale operatorie, ed è stato recentemente approvato il progetto che realizzerà nuovi spazi dedicati alle attività riabilitative”.

Saranno presenti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, la direttrice sanitaria di presidio, Alessandra Gimigliano, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. e le altre autorità civili e religiose del territorio.