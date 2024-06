Torre del Greco ancora senza acqua, mancherà fino a tardi: dove e strade interessate

Dopo la comunicazione di questa mattina, la GORI ha annunciato nuove mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica in alcune strade di Torre del Greco. La causa sarebbe legata ad un guasto improvviso.

Mancanze d’acqua a Torre del Greco: strade e quando tornerà

Di seguito le zone interessate dalle mancanze d’acqua e gli abbassamenti di pressione:

CORSO AVEZZANA

CUPA CIANFRONE

CUPA MARESCA

PARCO VALLELONGA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

TRAVERSA I DI VIA VITTORIO VENETO

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA AGOSTINO MARESCA

VIA ALDO MORO

VIA ALGHERO

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEL NUOTO

VIA DELLA REPUBBLICA

VIA DELL’ATLETICA

VIA DELLE FORZE ARMATE

VIA DELLE OLIMPIADI

VIA DELLO SPORT

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGNAZIO SORRENTINO

VIA LIVORNO

VIA SCIACCA

VIA SEDIVOLA

VIA SFAX

VIA TIRONCELLI

VIA VITTORIO VENETO

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE UNGHERIA

VICOLO I VITTORIO VENETO

VICOLO II VITTORIO VENETO

Tutte le relative traverse

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica, stando a quanto fa sapere la GORI, avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di venerdì 21 giugno 2024.

“Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Ci scusiamo per il disagio” – si legge nell’ultima nota diffusa dall’ente.