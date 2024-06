Mercatino Slow Food domenicale in villa comunale Ciaravolo: prodotti “buoni, puliti e giusti”

Mercatino dei prodotti Slow Food nella villa comunale Vincenzo Ciaravolo di Torre del Greco: il primo appuntamento domenica 23 giugno dalle 9 alle 13.

Slow Food, il mercatino in villa Ciaravolo

Mercato della terra, paniere vesuviano: è il titolo dell’iniziativa che vede protagonisti i piccoli produttori e gli artigiani del cibo in programma domenica 23 giugno, dalle 9 alle 13, negli spazi della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele. La manifestazione, promossa da Slow Food-mercati della terra, gode del sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore Laura Vitiello.

“Sui banchi del mercato della terra – si legge nell’invito diramato in questi giorni – si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende”. Nel corso della mattinata, alle 11, previsto un laboratorio della terra sulle albicocche del Vesuvio presidio slow food.

Prodotti “buoni, puliti e giusti”: ecco perchè

L’iniziativa ha preso forma nel marzo scorso, quando il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Mirko Gallo ha iniziato a dialogare con l’associazione Slow Food Vesuvio, con l’obiettivo di portare anche a Torre del Greco un mercatino mensile di prodotti “buoni, puliti e giusti” secondo i criteri che Slow Food chiede ai contadini che entrano nella rete: buoni perché devono rispettare la stagionalità, in modo da avere tutte le proprietà naturalmente presenti se coltivati nel loro periodo di produzione; puliti perché non si fa uso di pesticidi o prodotti che inquinano falde e territorio solo per avere un prodotto “bello”; giusti in quanto i contadini non devono essere sottopagati, quindi il loro lavoro va rispettato e retribuito il giusto.

Gallo: “Più conoscenza del territorio e consumo consapevole”

“I mercatini della terra di Slow Food sono momenti di aggregazione – afferma Gallo – conoscenza del territorio, amore per una produzione agricola sana, e soprattutto locale. Conoscendo i produttori, le loro aree di produzioni e i loro metodi, ognuno può comprendere meglio le dinamiche di un consumo consapevole, valorizzando i prodotti del proprio territorio.

Inoltre, ci saranno momenti di approfondimento e degustazione, ponendo l’accento sul rispetto verso la nostra Campania Felix. Insieme all’assessore alle politiche enogastronomiche Laura Vitiello, ci siamo battuti per questo importante momento nella nostra città, che porterà partecipazione, cultura e socialità” sostiene in consigliere Mirko Gallo.

Ass.Vitiello: “Valorizziamo terra, tradizioni e qualità dei nostri prodotti”

L’assessore Laura Vitiello aggiunge: “Come assessore alle politiche enogastronomiche ho sostenuto da subito con convinzione il progetto Mercato della Terra, quale preziosa e concreta opportunità per la valorizzazione delle produzioni locali, inquadrata in un’operazione culturale, perché tutelare significa valorizzare terra, tradizioni, qualità dei prodotti ed eccellenza delle materie prime. Il connubio tra prodotti e territorio diventa così un unicum turistico enogastronomico per la promozione della nostra città”.

Pres. Lionelli: “La sana alimentazione parte dalla spesa quotidiana”

“Siamo felici – evidenzia Maria Lionelli, presidente di Slow Food Vesuvio – di poter portare il Mercato della Terra nel comune più popoloso dell’area vesuviana. È un’occasione che non potevamo perdere per incontrare i cittadini e per divulgare i principi di una sana alimentazione, a partire dalla spesa quotidiana: il nostro obiettivo è che in ogni Comune ci debbano essere mercati che propongono ai cittadini cibo di qualità, sostenibile, accessibile nei prezzi e garantito dai produttori che lo coltivano.

Siamo stati invitati e ben accolti a Torre del Greco: per questo siamo già impegnati a progettare nei mesi prossimi altre iniziative rivolte alle famiglie, agli studenti, agli operatori del settore”.