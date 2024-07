Droga nella pescheria di Torre del Greco: oltre 1 kg di hashish, arrestati i titolari

Sono stati arrestati dai carabinieri due fratelli che nascondevano droga all’interno della loro pescheria a Torre del Greco: l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio.

Droga nella pescheria a Torre del Greco: arrestati 2 fratelli

I militari della sezione operativa di Torre del Greco hanno sorpreso i due indagati in via Teatro con addosso 13 grammi di hashish, divisi in 9 stecchette. La droga è stata ritrovata anche all’interno dei locali della pescheria gestita dai due fratelli: ben 10 panetti di hashish del peso complessivo di 1 chilo sono stati sequestrati.

L’attività commerciale veniva utilizzata non solo come deposito di droga ma anche di materiale per il taglio. I carabinieri hanno rinvenuto nel locale anche 1400 euro in contante ritenuto provento illecito. I due arrestati, A.A e G.A, di 53 e 61 anni, sono stati trasferiti in carcere e sono in attesa di giudizio. Entrambi sono accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Soltanto pochi mesi fa, ancora a Torre del Greco, era stato fermato un uomo, originario del quartiere Materdei, che utilizzava un trucchetto per trasportare il carico di stupefacente in auto: i militari avevano, infatti, rinvenuto 510 grammi di cocaina all’interno di una confezione sottovuoto, nascosta in un vano ricavato nella pedana del lato passeggero anteriore. Un trucco che, tuttavia, non è riuscito a salvare il 34enne dall’arresto.